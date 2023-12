Koszmar Lewandowskiego, Polak zadziwił wszystkich. To wygląda fatalnie

Rok 2023 przejdzie dziś do historii. W karierze Roberta Lewandowskiego zapisze się jako jeden z najgorszych w karierze. Znany ze swojej skuteczności polski snajper tym razem zszedł poniżej poziomu, do którego przyzwyczaił nas w ostatnich latach, występując w barwach FC Barcelona i reprezentacji Polski. W ciągu ostatnich 12 miesięcy, "Lewy" trafił do siatki "zaledwie" 28 razy. By odnaleźć słabszy rok w jego wykonaniu, trzeba cofnąć się na osi czasu o niemal całą dekadę. To efekt między innymi marnowaniu dogodnych sytuacji strzeleckich w ostatnim czasie, przez co... Robert Lewandowski stał się najgorszym w tym aspekcie piłkarzem w całej La Liga.