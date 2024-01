Koszmar Lewandowskiego, kibice nie wytrzymali. Polak bezwzględnie wygwizdany

To był ciężko wywalczony triumf FC Barcelona . Bohaterem ekipy prowadzonej przez trenera Xaviego Hernandeza został Ferran Torres , który skompletował hat-tricka , a do tego dołożył także asystę przy trafieniu Joao Felixa. Dzięki szalonej końcówce wspomniany przed chwilą hiszpański szkoleniowiec mógł odetchnąć z ulgą. Wcześniej bowiem jego piłkarze roztrwonili dwubramkową przewagę, gdy dublet na przestrzeni trzech minut ustrzelił Isco.

Prowadzenie Barcelony mogło być jeszcze bardziej okazałe - w doliczonym czasie gry w pierwszej połowie piłkę do siatki posłał Robert Lewandowski . Nie mógł jednak ostatecznie cieszyć się z gola, ponieważ sam został wcześniej przyłapany na spalonym . Potwierdziła to analiza przeprowadzona przez system VAR.

La Liga: Real Betis - FC Barcelona. Robert Lewandowski zmieniony i wygwizdany

Później - z perspektywy reprezentanta Polski - było już tylko gorzej. To, że - mimo anulowania bramki - "Lewy" pokonał bramkarza, było jednym z nielicznych dla niego pozytywnych akcentów tego wieczoru. W końcu Xavi Hernandez stracił do niego cierpliwość i postanowił zdjąć go z boiska w 63. minucie. Zastąpił go Vitor Roque.