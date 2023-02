"Od początku widać, że FC Barcelona, pomimo transferów, ma problemy i jest wielka w starciach z małymi, a mała - z wielkimi. Natomiast, jeżeli chodzi o Roberta Lewandowskiego to wiadomo, że on się obroni. Jest jednym z najważniejszych ogniw, jednym z najbardziej doświadczonych zawodników. W Barcelonie jest jednak wiele ważnych punktów zespołu, piłkarzy dobrze wyszkolonych technicznie. Ale też każdy z nich chciałby strzelać bramki. To nie funkcjonuje tak jak w Bayernie, gdzie wszyscy grali na Roberta Lewandowskiego. W Barcelonie każdy chce ugrać swoje" - komentował tamte wydarzenia w rozmowie z Interią były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej - Zbigniew Boniek .