Koszmar Lewandowskiego. Hiszpanie biją na alarm. Tak źle nie było od dawna

Czołowe zespoły Ligi Mistrzów w fazie ligowej walczą przede wszystkim o to, aby uniknąć rozgrywania spotkań w 1/16 finału. Awans do 1/8 finału ma zagwarantowanych pierwszych osiem zespołów, a na razie FC Barcelona jest daleka od tego celu. Podopieczni Hansiego Flicka zajmują piętnastą lokatę i do czołowej ósemki tracą trzy punkty. W środowy wieczór mają świetną okazję, aby zbliżyć się do rywali.

Barcelona na wyjeździe zmierzy się ze Slavią Praga. Zespół ze stolic Czech nie wygrał jeszcze meczu w tym sezonie Ligi Mistrzów i zdobył zaledwie trzy punkty. Marzenia o dalszej grze w elitarnych rozgrywkach są wręcz iluzoryczne. Jeśli mistrzowie Hiszpanii chcą grać bezpośrednio w 1/8 finału takie mecze jak w środę po prostu muszą wygrywać. Problemów w Barcelonie jednak nie brakuje. W Pradze nie zobaczymy m.in. Ferrana Toresa.

Liga Mistrzów to w tym sezonie koszmar Lewandowskiego. Hiszpanie mu nie zapomnieli

Hiszpan narzeka na problemy mięśniowe i będzie musiał pauzować przez kilkanaście dni. Tym samym otwiera się szansa dla Roberta Lewandowskiego. Jest wielce prawdopodobne, że Polak znajdzie się wyjściowym składzie na mecz ze Slavią. Będzie to kolejna okazja, aby przełamać fatalną passę. Lewandowski w aktualnych rozgrywkach Ligi Mistrzów nie zdobył jeszcze bramki, o czym dość wymownie przypominają hiszpańskie media.

"Od jego ostatniego trafienia - przeciwko Borussii Dortmund na Montjuic - minęło już ponad dziewięć miesięcy. Zdecydowanie za długo jak na nienasyconego "killera", jakim jest Polak, i zdecydowanie za długo jak na Barcelonę, która potrzebuje jego goli i drogo za to płaci w bardzo nierównej fazie ligowej Champions League." - czytamy w artykule "Sportu". Dziennikarze dodają, że brak wpisania się na listę strzelców w meczu ze Slavią jest w zasadzie niedopuszczalne z punktu widzenia Lewandowskiego.

"Kontuzja mięśniowa Ferrana Torresa, który stał się podstawowym "dziewiątką" zespołu Blaugrany, otwiera przed Polakiem drzwi do jedenastki. I nie może tego zmarnować przeciwko skromnemu rywalowi, który w tej fazie Ligi Mistrzów wciąż nie odniósł zwycięstwa" - napisano w kontekście meczu z prażanami. Co więcej, Lewandowski jeszcze nigdy w karierze nie zakończył pierwszej fazy Ligi Mistrzów bez choćby jednego trafienia.

