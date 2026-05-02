Koszmar Lewandowskiego. 31 minut i koniec. Trzeci raz w karierze

Maciej Brzeziński

FC Barcelona jest coraz bliżej mistrzostwa Hiszpanii. Przed "Dumą Katalonii" ligowe starcie z Osasuną. Kibice zastanawiają się czy w meczu wystąpi Robert Lewandowski, który nie ma najlepszych wspomnień w starciach z tym rywalem. Wszystkim w pamięci szczególnie zapadło jedno spotkanie. Był to trzeci raz w karierze polskiego napastnika.

Piłka nożna. Robert Lewandowski kontra Osasuna. Pierwszy raz zapamiętał na długo
FC Barcelona jest liderem tabeli La Liga. "Duma Katalonii" ma aż 11 punktów przewagi nad Realem Madryt, a do końca sezonu pozostało raptem pięć kolejek. Przed podopiecznymi Hansiego Flicka starcie z Osasuną, czyli rywalem należącym do tych z gatunku ulubionych. Barcelona wygrała 8 z 10 ostatnich spotkań. Ponadto zanotowała jeden remis i jedną porażkę.

Zresztą klub z Pampeluny, w którym niegdyś gwiazdą był Jan Urban, w historii zanotował wiele bolesnych porażek. "Blaugrana" wygrała 57 razy, a Osasuna zaledwie 17. Ponadto doszło do 18 remisów.

Lewandowski kontra Osasuna. Pierwszy mecz zapamięta na długo

Najlepszych wspomnień w starciach z Osasuną nie ma z kolei Robert Lewandowski. Polski napastnik dołączył do zespołu latem 2022 roku. Od tamtej pory siedmiokrotnie grał z tym rywalem i strzelił mu zaledwie trzy gole. To mizerny dorobek 37-latka w porównaniu do innych drużyn, z którymi rywalizował w Hiszpanii.

Lewandowski pierwszy raz z Osasuną zmierzył się 8 listopada 2022 roku. To był występ, o którym mówił cały świat i to nie ze względu na popisy strzeleckie Polaka. Lewandowski w 11. minucie obejrzał żółtą kartkę, a 20 minut później zobaczył ją po raz drugi, co sprawiło, że arbiter Jesus Gil Manzano ukarał go czerwonym kartonikiem. Tak więc występ Polaka trwał wówczas 31 minut. Jego Barcelona wygrała 2:1, ale Polak nie zaliczył tego występu do udanych.

Czerwona kartka dla Lewandowskiego. Tylko trzy razy w karierze

Lewandowski nie należy do agresywnych piłkarzy. Był to trzeci raz w jego seniorskiej karierze, gdy musiał opuścić boisko z powodu czerwonej kartki. Poprzedni raz taka sytuacja miała miejsce 9 lutego 2013 roku. Wówczas był piłkarzem Borussii Dortmund i w starciu z Hamburgerem SV (1:4) obejrzał bezpośrednią czerwoną kartkę.

Z kolei pierwszy raz w karierze czerwony kartonik zobaczył, gdy był piłkarzem Znicza Pruszków. Miało to miejsce 8 sierpnia 2007 roku w trakcie meczu z GKS Katowice.

Mecz Osasuna - FC Barcelona zaplanowano na sobotę (2 maja), godz. 21:00. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

