Kto zasłużył na wygraną w wielkim finale plebiscytu As Sportu 2021? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto zasłużył na wygraną w wielkim finale plebiscytu As Sportu 2021? Jan-Krzysztof Duda 60% Anita Włodarczyk 40%

głosów: 14240

Najwyższą notę, czyli "1" w sześciostopniowej skali, gdzie "6" jest występem poniżej krytyki, a "1" klasą światową, przyznał Polakowi "Abendzeitung Muenchen", który podkreślił, że Lewandowski wyrównał niebotyczny rekord Gerda Muellera i zdobył w roku kalendarzowym już 42 bramki w Bundeslidze. A przecież to nie był jego ostatni mecz. "Doppelpack drugiego zawodnika w plebiscycie Złotej Piłki" - napisali monachijscy dziennikarze.



Również maksymalną notę przyznał Polakowi portal "Tz.de", który podkreślił, że choć Lewandowski przez dłuższy czas nie miał okazji do zdobywania bramek, to jego cierpliwość i zaangażowanie zostały nagrodzone. I dzięki temu mógł cieszyć się z kolejnych trafień, których nazbierał już 18 w tym sezonie.





Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia. Aleksandar Vuković: Wiem, że poskładam tę drużynę. Wideo INTERIA.TV

W zasadzie jedynymi, którzy dostrzegli jakieś niedociągnięcia w grze Lewandowskiego byli dziennikarze "Sport.de". Ten portal przyznał mu notę "1,5" dodając, że szczególnie na początku spotkania brakowało mu konsekwencji. Później jednak udowodnił swoją piłkarską klasę. "Ponownie wykazał się niesamowitą skutecznością" - możemy przeczytać na "Sport.de".