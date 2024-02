Kosmiczna wiadomość dla Lewandowskiego? Prezes Barcelony reaguje, stawia sprawę jasno

Dowiedziałem się o wszystkim po meczu z Villarrealem. To było zaskakujące, ponieważ nie planowaliśmy tego. Xavi powiedział mi, że złoży rezygnację po zakończeniu sezonu i odpuści roczny kontrakt, który mu pozostał. Mówił to z wielkim przekonaniem. Odpowiedziałem, że jeśli będziemy musieli walczyć o to, by został w klubie, to tak zrobimy. Powiedziałem też, że zaakceptuję takie rozwiązanie tylko dlatego, że chodzi właśnie o niego. Ze względu na jego przywiązanie do Barcelony oraz profesjonalizm. Objął drużynę w trudnych chwilach. W zeszłym roku wygrał bardzo konkurencyjną La Ligę oraz Superpuchar Hiszpanii

~ powiedział Joan Laporta w wywiadzie udzielonym rozgłośni RAC1