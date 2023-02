Kontuzja "Lewego". Media: Nie zagra w "El Clasico"

Lewandowski kontuzjowany. Ominie go El Clasico

W niedzielę FC Barcelona stanęła przed szansą powiększenia przewagi w tabeli La Liga nad Realem Madryt do aż 10 punktów. "Królewscy" zremisowali bowiem w derbach Madrytu z Atletico , a zespół Xaviego udał się na wyjazdowy mecz do walczącej o utrzymanie Almerii. To był jednak jeden z najsłabszych meczów "Blaugrany" w tym sezonie. Lewandowski i spółka nie byli w stanie strzelić gola drugiej najgorszej defensywie ligi i w efekcie przegrali 0:1, co sprawiło, że Real zbliżył się do nich na 7 punktów.

Według informacji hiszpańskiego "Relevo" w niedzielnym meczu Lewandowski doznał kontuzji, która ma go wykluczyć z gry na około dwa tygodnie. Oznacza to, że najlepszego strzelca Barcelony zabraknie w czwartkowym hicie Pucharu Króla na Santiago Bernabeu. To właśnie El Clasico zdecyduje o tym, który z tych zespołowych znajdzie się w finale rozgrywek.

La Liga. Jest oficjalny komunikat FC Barcelony na temat kontuzji Roberta Lewandowskiego

- Lewandowski, kluczowy element zespołu Xaviego Hernándeza, dołącza do Pedriego i Dembélé, którzy wrócą dopiero w połowie marca. To pierwsza kontuzja Polaka w koszulce Barcelony i to w najważniejszym momencie sezonu, w którym stawką jest LaLiga i Copa del Rey - informują dziennikarze "Relevo".

Do sprawy w oficjalnym komunikacie odniosła się sama Barcelona. - Robert Lewandowski ma naderwane ścięgno lewego uda. Uraz jest mały i od jego rozwoju będzie zależna możliwość gry - czytamy.

Jeśli pesymistyczne diagnozy się potwierdzą, to Lewandowskiego zabraknie także w ligowych meczach z Valencią i Athletikiem Bilbao. Kapitan reprezentacji Polski do gry miałby wrócić 19 marca, a wtedy Barcelona zagra z... Realem Madryt.

Półfinał Pucharu Króla między Barceloną a Realem Madryt już w czwartek 2 marca o 21:00. Relację "na żywo" z tego spotkania będzie można śledzić w Interii.

Robert Lewandowski, FC Barcelona / Silvestre Szpylma/Quality Sport Images / Getty Images

Robert Lewandowski, FC Barcelona / Cristian Trujillo / Getty Images

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona / Ira L. Black/Getty AFP / East News