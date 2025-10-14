Robert Lewandowski doznał naderwania mięśnia dwugłowego lewego uda, prawdopodobnie przy okazji meczu reprezentacji Polski z Litwą. W związku z tym Polak nie będzie do dyspozycji Hansiego Flicka w najbliższych spotkaniach. 37-latka ominą m.in. starcia z Olimpiakosem w Lidze Mistrzów czy, co najważniejsze, El Clasico z Realem Madryt. Nie wiadomo, jak długo będzie pauzował, jednak obecnie są wątpliwości, czy zdąży wyleczyć uraz na tyle, by móc stawić się na listopadowym zgrupowaniu reprezentacji Polski.

Barcelona już ma zastępcę dla Lewandowskiego? Nadali mu nawet specjalny przydomek, nawiązujący do Polaka

Raczej nie ma wątpliwości co do tego, kto będzie występował w podstawowym składzie pod nieobecność Roberta Lewandowskiego. Powinien to być Ferran Torres, który na początku sezonu nawet "posadził" Polaka na ławce. Pytanie brzmi jednak, kto uzupełni lukę po nominalnym numerze dziewięć w zespole.

Swój typ mają hiszpańscy dziennikarze. W serwisie katalońskiego "Sportu" czytamy, że rozwiązaniem w obliczu kontuzji Lewandowskiego może być napastnik młodzieżowego zespołu. Chodzi o Victora Barberę, grającego w Barcelonie B.

Hiszpańscy żurnaliści rozpływają się nad umiejętnościami 21-latka. Do tego stopnia, że komentator ligi młodzieżowej, nadający w stacji Movistar Jaume Naveira nadał Barberze przydomek "Barberowski". Ta ksywka wyraźnie nawiązuje do nazwiska polskiego napastnika.

Rozpływają się nad potencjalnym zastępcą Lewandowskiego. Udział przy bramkach co 61 minut

Jak czytamy w "Sporcie", pseudonim "Barberowski" został Victorowi Barberze nadany, "ze względu na jego wysoką umiejętność wykańczania akcji w polu karnym". Hiszpańscy dziennikarze określają go jako "czystego, środkowego napastnika", który żyje w obrębie jedenastki przeciwnika. Czeka on na podania od kolegów, które często zamienia w bramki. Poza skutecznością, dziennikarze "Sportu" zauważają u Barbery także poświęcenie w grze pressingiem oraz nietuzinkowe umiejętności techniczne.

Victor Barbera, poza występami w młodzieżowych zespołach FC Barcelony, grał też w Club Brugge. Dołączył tam w 2023 roku, jednak w następnym wrócił do stolicy Katalonii. Niestety, w sezonie 2024/2025 Barbera zaliczył tylko dwa trafienia w dziesięciu meczach. Przeszkodziły mu kontuzje.

W obecnie trwającej kampanii Victor Barbera zachwyca. W sześciu meczach czwartej ligi strzelił pięć bramek i zaliczył jedną asystę. "Sport" wyliczył, że 21-latek ma udział przy trafieniu swojego zespołu co 61 minut.

Victor Barbera w drużynie FC Barcelony U19 Giuseppe Maffia AFP

Victor Barbera w Club Brugge Bruno Fahy AFP

Robert Lewandowski Beata Zawrzel AFP