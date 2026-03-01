Kontuzja Lewandowskiego, Flick może zaskoczyć. Niespodziewany ruch Niemca

Robert Lewandowski w niedawnym starciu FC Barcelona z Villarrealem zdołał błysnąć w samej końcówce spotkania i odnotował gola, który ostatecznie dobił "Żółtą Łódź Podwodną".

Niestety niedługo potem nadeszły i gorsze wieści w sprawie Polaka - w niedzielę "Barca" ogłosiła bowiem, że doznał on urazu oczodołu, a taki uraz oznaczał jedno: brak gry w zbliżającym się hicie przeciwko Atletico Madryt.

Flick spróbuje zaskoczyć Atletico? Możliwy zwrot akcji ws. ataku po kontuzji Lewandowskiego

Naturalnym ruchem, jaki w tej sytuacji mógłby wykonać Hani Flick, byłoby po prostu wystawienie bez zawahania na pozycji numer dziewięć Ferrana Torresa. Javier Gascon, dziennikarz "Mundo Deportivo", wskazuje, że niemiecki menedżer może jednak zdecydować się też na nieco zaskakującą opcję.

Byłoby to wystawienie Daniego Olmo w roli fałszywej "dziewiątki" - i jak napisał Gascon takie rozwiązanie doskonale sprawdziło się już w poprzedniej edycji Copa del Rey, gdy Hiszpan schodząc ze szpicy wydatnie pomógł "Blaugranie" zatriumfować 5:1 nad Realem Betis. Niebawem przekonamy się, czy wygra zachowawczość menedżera, czy może próba dokonania zwrotu akcji.

FC Barcelona - Atletico Madryt: "Barca" ma przed sobą skrajnie trudne zadanie

Spotkanie FC Barcelona - Atletico Madryt zostanie rozegrane na Camp Nou 3 marca o godz. 21.00. "Los Colchoneros" po pierwszej odsłonie półfinału Pucharu Króla ma na swym koncie zaliczkę liczącą aż cztery gole przy braku trafień FCB.

Tzw. remontada w wykonaniu "Barcy" będzie skrajnie trudna, lecz oczywiście nie niemożliwa. Niezależnie od tego, kto wyjdzie zwycięsko z tej konfrontacji, w finale Copa del Rey zmierzy się z którymś z baskijskich klubów - Athletikiem Bilbao lub Realem Sociedad.

Hansi Flick AFP

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Dani Olmo Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Borussia Dortmund - Bayern Monachium 2-3. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports