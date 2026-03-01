Kontuzja Lewandowskiego, Flick może zaskoczyć. Niespodziewany ruch Niemca
Niedziela przyniosła kiepskie wieści ws. Roberta Lewandowskiego - Polak nabawił się bowiem urazu oczodołu i nie będzie mógł zagrać w hitowym starciu Pucharu Króla z Atletico Madryt. Hansi Flick jednak może się nie zdecydować na to, by wystawić Ferrana Torresa na "dziewiątce" w potyczce z "Los Colchoneros". Media w Hiszpanii sugerują pewien mniej spodziewany scenariusz.
Robert Lewandowski w niedawnym starciu FC Barcelona z Villarrealem zdołał błysnąć w samej końcówce spotkania i odnotował gola, który ostatecznie dobił "Żółtą Łódź Podwodną".
Niestety niedługo potem nadeszły i gorsze wieści w sprawie Polaka - w niedzielę "Barca" ogłosiła bowiem, że doznał on urazu oczodołu, a taki uraz oznaczał jedno: brak gry w zbliżającym się hicie przeciwko Atletico Madryt.
Flick spróbuje zaskoczyć Atletico? Możliwy zwrot akcji ws. ataku po kontuzji Lewandowskiego
Naturalnym ruchem, jaki w tej sytuacji mógłby wykonać Hani Flick, byłoby po prostu wystawienie bez zawahania na pozycji numer dziewięć Ferrana Torresa. Javier Gascon, dziennikarz "Mundo Deportivo", wskazuje, że niemiecki menedżer może jednak zdecydować się też na nieco zaskakującą opcję.
Byłoby to wystawienie Daniego Olmo w roli fałszywej "dziewiątki" - i jak napisał Gascon takie rozwiązanie doskonale sprawdziło się już w poprzedniej edycji Copa del Rey, gdy Hiszpan schodząc ze szpicy wydatnie pomógł "Blaugranie" zatriumfować 5:1 nad Realem Betis. Niebawem przekonamy się, czy wygra zachowawczość menedżera, czy może próba dokonania zwrotu akcji.
FC Barcelona - Atletico Madryt: "Barca" ma przed sobą skrajnie trudne zadanie
Spotkanie FC Barcelona - Atletico Madryt zostanie rozegrane na Camp Nou 3 marca o godz. 21.00. "Los Colchoneros" po pierwszej odsłonie półfinału Pucharu Króla ma na swym koncie zaliczkę liczącą aż cztery gole przy braku trafień FCB.
Tzw. remontada w wykonaniu "Barcy" będzie skrajnie trudna, lecz oczywiście nie niemożliwa. Niezależnie od tego, kto wyjdzie zwycięsko z tej konfrontacji, w finale Copa del Rey zmierzy się z którymś z baskijskich klubów - Athletikiem Bilbao lub Realem Sociedad.