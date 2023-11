Kontrowersja wokół Lewandowskiego. Trener wspomniał konflikt z Messim

Robert Lewandowski wrócił do Hiszpanii, a już jutro FC Barcelona wraca do rywalizacji w La Liga. Mistrzowie Hiszpanii muszą odrabiać punkty do lidera, ale podczas przedmeczowej konferencji prasowej dziennikarze wrócili jeszcze do kontrowersji z udziałem Roberta Lewandowskiego i Lamine’a Yamala. Po raz kolejny atmosferę wokół tego wydarzenia musiał uspokajać trener Barcelony Xavi Hernandez. Spotkanie Rayo Vallecano - Barcelona w sobotę o godz. 14.