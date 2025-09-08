Ostatnie miesiące nie były łatwe dla reprezentacji Polski. Porażka z Finlandią w Helsinkach znacznie skomplikowała sytuację "Biało-Czerwonych" w eliminacjach do mistrzostw świata, a do tego doszło zamieszanie wokół rezygnacji Roberta Lewandowskiego po odebraniu mu opaski kapitańskiej przez Michała Probierza. Probierza zresztą w kadrze już nie ma, zastąpił go Jan Urban.

Nowy selekcjoner stanął przed trudnym zadaniem uspokojenia sytuacji w kadrze i przygotowania drużyny do wrześniowych, arcyważnych potyczek. Zadanie wykonał kapitalnie, Polacy najpierw na wyjeździe wywalczyli punkt w starciu z Holandią (1:1), później w Chorzowie ograli Finów (3:1). Nasi reprezentanci grali nie tylko skutecznie, ale też efektownie, na co uwagę podczas konferencji prasowej po niedzielnym meczu zwróci szkoleniowiec.

"Ja już niejednokrotne mówiłem, że lubię piłkę taką, na jaką kibic przychodzi z przyjemnością. Nie jest to łatwe, bo wymaga wielu kombinacji, natomiast wydaje mi się, że ten sposób gry jest dostosowany dobrze do naszych umiejętności. Mam na myśli przede wszystkim skrzydłowych, którzy mają szybkość i drybling i chcemy to wykorzystać" - podkreślił Jan Urban.

Świetna atmosfera w reprezentacji Polski. Tak Lewandowski zaskoczył Wszołka

Styl narzucony przez Urbana najwyraźniej przypadł do gustu jego podopiecznym - podczas meczu z Finami było widać, że ci bawią się grą. A radosna cieszynka, jaką po golu Matty'ego Casha zaprezentowali razem ze strzelcem bramki Nicola Zalewski i Piotr Zieliński, tylko potwierdza świetną atmosferę w drużynie.

O świetnej atmosferze świadczą też sceny, jakie miały miejsce po końcowym gwizdku sędziego. Na nagraniu opublikowanym przez Filipa Macudę ze Sport.pl widać, że w pewnym momencie Robert Lewandowski zaskoczył Pawła Wszołka i... wskoczył na plecy niczego niespodziewającego się zawodnika Legii Warszawa. Ten przez chwilę wyglądał na nieco skonsternowanego, bo nie wiedział, kto zrobił mu taką "niespodziankę", ale po chwili zaczął śmiać się z żartu kolegi.

"Robert Lewandowski wskoczył na plecy Pawła Wszołka. Wcześniej poprowadził kadrę wokół stadionu - podziękowano każdej z trybun. Kapitan w doskonałym humorze. I fajnie" - relacjonował Macuda.

