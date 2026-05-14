Koniec złudzeń. Jest komunikat o Lewandowskim. Chodzi o transfer

Nadal nie wiadomo, jaka przyszłość czeka Roberta Lewandowskiego. Na ten moment najbardziej prawdopdoobną opcją wydaje się odejście z FC Barcelona.

W środę Tomasz Włodarczyk z "Meczyków" informował, że Robertowi Lewandowskiemu najbliżej do Arabii Saudyjskiej. Potwierdzałoby to informacje podawane jeszcze wcześniej przez Sebastiana Staszewskiego, autora książki "Lewandowski. Prawdziwy",

Kilka godzin później Jarosław Koliński z "WP SportoweFakty" podał, że Al-Hilal oferuje polskiemu napastnikowi 90 milionów euro za jeden sezon gry. Podobnymi zarobkami cieszą się tylko nieliczni piłkarze na świecie. M.in. Karim Benzema właśnie w tym samym klubie. Tylko pensja Cristiano Ronaldo w Al-Nassr jest wyraźnie większa.

W międzyczasie pojawiły się jednak doniesienia o zainteresowaniu FC Porto, które zapewniłoby Robertowi Lewandowskiemu grę w Lidze Mistrzów oraz utrzymanie się na wysokim europejskim poziomie. Poza tym "Lewy" mógłby dzielić szatnię aż z trzema Polakami, co również byłoby dużym plusem takiego transferu.

Wszystko jasne. Andre Villas-Boas bez tajemnic ws. Lewandowskiego

Spekulacje na temt FC Porto potrwały mniej niż dwie doby. Po tym czasie prezes klubu Andre Villas-Boas wypowiedział się na temat transferu Roberta Lewandowskiego.

- Jesteśmy dumni z tego, że Porto kojarzy się z taką legendą piłki nożnej jak Lewandowski. Oczywiście, jak można sobie wyobrazić, koszty związane z pozyskaniem piłkarza tej klasy są poza zasięgiem FC Porto - ujawnił Portugalczyk, ucinając tym samym wszelkie spekulacje.

- To jest dla mnie jasne od samego początku. W składzie mamy trzech Polaków, co stanowi obecnie naszą główną atrakcję, ale piłkarz taki jak Lewandowski jest całkowicie poza zasięgiem finansowym klubu - dodaje Andre Villas-Boas w rozmowie z "A Bola".

Jak widać, ten kierunek dla Roberta Lewandowskiego został całkowicie wykluczony. W tym momencie realne wydają się być głównie dwie opcje: transfer do Arabii Saudyjskiej oraz pozostanie w FC Barcelona. Z naciskiem na tę pierwszą. Gdzieś w tle mówi się jeszcze o możliwości przenosin do Chicago Fire.

