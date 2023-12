Wielu zawodników obniżyło loty w porównaniu do poprzedniej kampanii, co odbija się na dyspozycji całej drużyny. Regres tyczy się również Roberta Lewandowskiego, który przed rokiem zaliczył bombowe wejście do nowej drużyny. Po powrocie z mundialu nie potrafił już jednak nawiązać do tamtej dyspozycji, a bieżące rozgrywki to kontynuacja średniej formy.