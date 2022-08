Koniec zamieszania! FC Barcelona zarejestrowała Roberta Lewandowskiego

Dodanie polskiego napastnika do listy zawodników mogących brać udział w rozgrywkach LaLiga to ostatnia formalność związana z jego transferem. W lipcu "Lewy" zmienił barwy klubowe dołączając do FC Barcelona z Bayernu Monachium.

La Liga publikuje rejestracje nowych zawodników w specjalnej zakładce na stronie, co oznacza pełną "legalność" ich gry w lidze. Chwilę po 21 jedna po drugiej zaczęły spadać rejestrację z Barcelony, kolejno - Andreas Christensen, Franck Kessie, Robert Lewandowski i Raphinha.

Hiszpańskie media podają, że jeśli Blaugranie nie uda się zgłosić wszystkich nowych piłkarzy, aby mogli oni zagrać z Rayo Vallecano, to "poświęci" ona Julesa Kounde sprowadzonego z Sevilli.

Sposób na zgłoszenie Lewandowskiego wypracowali na specjalnym spotkaniu: prezydent FC Barcelona Joan Laporta, wiceprezydent Rafa Yuste i dyrektor sportowy Mateu Alemany.

To oznacza, że "Lewy" będzie mógł wystąpić w meczu pierwszej kolejki ligi hiszpańskiej. Razem z Lewandowskim zgłoszeni do rozrywek zostali także inni zawodnicy, którzy niedawno dołączyli do ekipy "Blaugrany".

Podopieczni trenera Xaviego swój pierwszy mecz w nowym sezonie La Liga rozegrają w sobotę 13 sierpnia. Naprzeciwko nich stanie zespół Rayo Vallecano. Prawdopodobnie właśnie w tym spotkaniu polski napastnik zadebiutuje w lidze hiszpańskiej.