Po ciągnących się spekulacjach, Robert Lewandowski w końcu wydał komunikat, rozwiewając w sobotnie popołudnie wątpliwości dotyczące swojej przyszłości, a przynajmniej sporą ich część. Wciąż nie wiemy bowiem, w jakim klubie polski napastnik zagra w przyszłym sezonie. Pewne jest jednak to, nie nie będzie nim FC Barcelona.

- Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas pójść dalej. Odchodzę z poczuciem wypełnionej misji. 4 sezony, 3 mistrzostwa - poinformował Robert Lewandowski. - Nigdy nie zapomnę miłości, którą otrzymałem od fanów od pierwszego dnia. Katalonia to moje miejsce na ziemi - dodał jednocześnie.

Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelona. Co teraz? Media informują

Jednocześnie w mediach ruszyła lawina analiz i doniesień dotyczących reperkusji dla Barcelony związanych z odejściem Polaka. A nad jednym z głównych skutków pochylili się dziennikarze katalońskiego "Sportu", informując o natychmiastowych planach władz "Dumy Katalonii".

Maksymalna pilność w Barcelonie, by przedłużyć kontrakt z Ferranem Torresem

- Odejście Lewandowskiego sprawia, że Flick jeszcze bardziej potrzebuje tego napastnika, którego kontrakt wygasa w 2027 roku - czytamy dalej.

To właśnie Hiszpan grał od pierwszej minuty w kluczowych starciach z wymagającymi rywalami w ostatnim czasie, takich jak rewanżowy mecz z Atletico Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów czy ostatnie "El Clasico", po którym FC Barcelona przypieczętowała sobie mistrzowski tytuł.

"El Tiburon" skutecznie odwdzięczył się zresztą Hansiemu Flickowi za otrzymane zaufanie, trafiając do siatki w obu tych spotkaniach. A łącznie zanotował w tym sezonie już 21 bramek w 48 spotkaniach, dokładając do tego także dwie asysty.

Dlatego właśnie to Ferran Torres - jak donosi "Sport" - będzie jednym z dwóch głównych napastników w kolejnej kampanii. Drugim ma być nowy nabytek, o zakontraktowanie którego apeluje Hansi Flick, patrząc przede wszystkim w stronę Juliana Alvareza z Atletico Madryt czy napastnika Chelsea - Joao Pedro.

Teraz priorytetem ma być jednak prolongata umowy Ferrana Torresa, o którą zadbać ma Joan Laporta, choć Hiszpan formalnie przejmie stery w klubie po swojej reelekcji dopiero 1 lipca.

