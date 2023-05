Koniec spekulacji, Barcelona oficjalnie ogłasza ws. Lewandowskiego. "Dołącza do wielkiej czwórki"

Druga część sezonu w Barcelonie w wykonaniu Roberta Lewandowskiego nie była tak imponująca jak pierwsza, co dało pole do spekulacji i zasiało ziarno wątpliwości. Zastanawiano się, czy słabsza dyspozycja strzelecka Polaka to już przykra reguła i czy Barca istotnie zadowolona jest z tego transferu. Najnowszy komunikat opublikowany na oficjalnej stronie internetowej klubu usuwa znaki zapytania i może stanowić odpowiedź o przyszłość "Lewego" na Camp Nou.