Sprawę doprecyzowali dziennikarze Mundo Deportivo. Obwieścili, że istotnie "Duma Katalonii" szuka młodszego napastnika, ale "Lewego" ani myśli się pozbywać . Wręcz przeciwnie, przy Camp Nou wiążą z nim ważne plany. Ma pomóc Vitorowi Roque , który znalazł się na celowniku, we wdrożeniu do drużyny.

Później pojawiła się pogłoska o możliwym przejściu Lewandowskiego do Arabii Saudyjskiej. Napastnik miał otrzymać lukratywną ofertę i z niej zrezygnować. Co na to sam zainteresowany? "Nie myślę o tym, bo dlaczego miałbym myśleć, skoro nie ma tematu. Tym bardziej, że mój kontrakt jeszcze trochę trwa. Widzę, co się dzieje [w Arabii - red.], ale mnie to nie dotyczy, na razie mam inne priorytety" - powiedział pytany przez Interię Sport .