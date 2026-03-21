Koniec "polskiej" Barcelony? Szczęsny dołączył do Lewandowskiego. Rychła zmiana

Paweł Nowak

Po dłuższym czasie Wojciech Szczęsny dość nieoczekiwanie wrócił do bramki Barcelony. Polski golkiper pojawił się w środę na murawie w zastępstwie za Joana Garcie w trakcie meczu z Newcastle. Ten zdaje się doskonale odnajdywać w roli rezerwowego, a jego umowa wygasa z końcem przyszłego sezonu. Według medialnych doniesień dołączył do m.in. Roberta Lewandowskiego, bowiem jego przyszłość w klubie stanęła pod znakiem zapytania. I to na rok przed końcem obowiązującej umowy.

W październiku 2024 roku Wojciech Szczęsny sensacyjnie wznowił karierę i dołączył do Barcelony. Wówczas były reprezentant Polski stał się zastępcą kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena. Mimo dobrego sezonu do ostatnich chwil pod znakiem zapytania stała jego przyszłość.

Finalnie "Duma Katalonii" zdecydowała się przedłużyć umowę z polskim bramkarzem i to o dwa lata - do końca sezonu 2026/2027. Co więcej, te zaakceptował rolę rezerwowego i na boisku w trakcie aktualnej kampanii pojawia się jedynie, gdy niedostępny jest Joan Garcia. W ten sposób uzbierał dziewięć występów.

    Kolejne spotkanie zaliczył w środę podczas starcia 1/8 finału Ligi Mistrzów z Newcastle. W ostatnich minutach urazu nabawił się wspomniany Hiszpan, dzięki czemu to właśnie Szczęsny dostał kilka minut. Ten sezon jednak nie do końca idzie po myśli 35-latka. W tych 10 meczach stracił aż 17 goli i zachował czyste konto zaledwie raz. Z tego względu w mediach pojawiły się dość szokujące informacje dotyczące właśnie Polaka.

    Szczęsny na wylocie z Barcelony? Są nowe informacje

    Zdaniem Matteo Moretto Barcelona rozgląda się za nowym golkiperem, który miałby zastąpić Polaka w roli rezerwowego. Wszystko ze względu na sytuację kontraktową, wiek oraz spadek formy wspomnianego bramkarza. Celem drużyny ma być bramkarz z doświadczeniem, który odpowiednio zabezpieczy pozycję bramkarza w razie kontuzji Garcii.

      - FC Barcelona rozgląda się za nowym bramkarzem, który będzie akceptować rolę rezerwowego ze względu na sytuację kontraktową i wiek Wojciecha Szczęsnego oraz spadek jego formy - cytuje dziennikarza profil BarcaInfo.

      W ten sposób wydaje się, że Szczęsny dołączył do m.in. Roberta Lewandowskiego, którego przyszłość w klubie również stoi pod znakiem zapytania. Najbliższy mecz Barcelona rozegra w niedzielę przeciwko Rayo Vallecano. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 14:00.

