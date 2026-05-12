Koniec Lewandowskiego w Barcelonie? Mieli proponować mu fortunę, znów zagrałby z Polakiem

FC Barcelona nie musiała czekać na świętowanie do końca sezonu 2025/2026 - "Duma Katalonii" zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii już na cztery kolejki przed końcem rozgrywek Primera Division i to w niezwykłych okolicznościach, bo pokonując 2:0 swych największych rywali z Realu Madryt w słynnym "El Clasico".

Po końcowym gwizdku Robert Lewandowski przed kamerą Eleven Sports na pytanie Mateusza Święcickiego o to, czy wie już, co będzie robić jesienią, przyznał wprost że nie - i było to oczywiście odniesienie do jego dalszej piłkarskiej kariery i ewentualnego pozostania w "Blaugranie", z którą ma ważny kontrakt już tylko do końca czerwca.

Jedno można stwierdzić jasno - kapitan reprezentacji Polski na brak zainteresowania narzekać nie będzie, bo miał się on znaleźć chociażby na celowniku klubów włoskich, saudyjskich czy w końcu w obszarze zainteresowań występującego w MLS Chicago Fire - i ten ostatni przypadek zdaje się być dosyć szczególny.

Robert Lewandowski za oceanem? "Biało-czerwone" Chicago Fire może być kolejnym punktem w karierze napastnika

O działaniach klubu z "Wietrznego Miasta" w kontekście potencjalnego pozyskania "Lewego" mówiło się już od wielu miesięcy, aż pod koniec kwietnia "The Athletic" niespodziewanie ogłosiło, że "Faceci w Czerwieni" zaczęli się wycofywać z całej koncepcji.

Najwyraźniej jednak albo doszło tu do swoistego nieporozumienia, albo kolejnego zwrotu akcji, bo po pewnym czasie do tematu powróciło "Mundo Deportivo", według którego Fire ma obecnie proponować "RL9" umowę, w ramach której za sezon zarobiłby on 15 mln dolarów (czyli blisko 13 mln euro). To wszystko jedynie w podstawie, bo bonusy mogłyby tu sięgnąć kwoty nawet pięciu mln dolarów.

To bez dwóch zdań naprawdę hojna oferta, a należy przy tym dodać, że Lewandowski na przenosinach do stanu Illinois zyskałby dodatkowo z pewnością czysto marketingowo na jeszcze innym polu - Chicago i okolice to przecież miejsce z naprawdę dużym skupiskiem Polonii amerykańskiej, która bez dwóch zdań z wielkim entuzjazmem przywitałaby 37-latka na Soldier Field.

Należy przy tym nadmienić, że "The Fire" ma w swej historii liczne "biało-czerwone" wątki - barwy drużyny reprezentowała bowiem naprawdę spora grupa Polaków. Na przełomie wieków w Chicago występował chociażby Piotr Nowak, potem robiący za oceanem również karierę w roli szkoleniowca. W podobnym okresie za Atlantykiem meldował się także Jerzy Podbrożny czy w końcu Roman Kosecki, który zresztą napomknął ostatnio o "Lewym" i CF w wywiadzie dla Interii Sport.

"To klub, w którym my Polacy czujemy się dobrze z racji między innymi dużej Polonii. Tam mógłby być polskim ambasadorem na świat. Może z Robertem Chicago zdobyłoby mistrzostwo, bo to się nie udaje od 1998 roku" - stwierdził m.in. "Kosa" w rozmowie z Andrzejem Klembą podkreślając, że Lewandowski bez dwóch zdań byłby gwiazdą MLS.

W późniejszych latach do "The Men in Red" dołączali też Tomasz Frankowski czy Krzysztof Król, a już za całkiem świeże przypadki można tu uznać grę Przemysława Frankowskiego (2019 - 2021) czy Kacpra Przybyłki (2022 - 2024).

Obecnie w szeregach Chicago Fire znajduje się David Poreba, a więc zawodnik z podwójnym paszportem, polskim i amerykańskim, który zresztą w kraju nad Wisłą znany jest doskonale z występów dla Stali Mielec. Gdyby "Lewy" do niego dołączył, to stałby się on w ogólnym rozrachunku piątym Polakiem w bieżących rozgrywkach Major League Soccer - oprócz Poreby w zmaganiach tych występują na ten moment jeszcze Mateusz Bogusz (Houston Dynamo), Fabian Mrozek (FC Cincinnati) i Dominik Marczuk (Real Salt Lake).

Robert Lewandowski wszedłby do MLS już w trakcie sezonu regularnego

Kiedy Robert Lewandowski mógłby ewentualnie oficjalnie dołączyć do ekipy z Illinois? Najbliższe okienko transferowe otworzy się w USA 13 lipca i potrwa do początku września - należy jednak nadmienić, że "RL9" wszedłby do zespołu CF de facto w połowie kampanii, bowiem w MLS wciąż obowiązuje system wiosna - jesień. Zmieni się to dopiero od sezonu 27/28, kiedy to Amerykanie przejmą znany z większości europejskich lig schemat jesień - wiosna. Na razie 37-latek musiałby dograć sezon regularny (trwający do początku listopada), a potem wziąłby ewentualnie udział w play-offach, rozgrywanych na koniec roku kalendarzowego.

"The Fire" ma przy tym na ten moment niezłe widoki na to, by we wspomnianych play-offach zagrać - po 11 meczach w kampanii 2026 podopieczni trenera Gregga Berhaltera mają na swym koncie 17 pkt, które dają im czwarte miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej. Dobrą dyspozycję trzeba jednak utrzymać jeszcze przez wiele miesięcy, a mocna "dziewiątka" z pewnością by tu pomogła.

Robert Lewandowski, jeśli zdecydowałby się na zamieszkanie w "Wietrznym Mieście", stanąłby przed szansą zgarnięcia tytułu króla strzelców w następnych, zupełnie nowych dla siebie zmaganiach, choć już pewnie dopiero w sezonie 2027. W ostatnich latach najmniejsza liczbą goli, jaka wystarczyła do zgarnięcia korony najlepszego snajpera, to 14 trafień Diego Rossiego z roku 2020, ale wszystko wówczas odbyło się w specyficznych warunkach pandemii. W 2025 r. topowym napastnikiem był Leo Messi - on jednak zdobył już 29 goli... "Lewy" jednak już nie raz udowodnił, że lubi wielkie piłkarskie wyzwania - pytanie, czy te najbliższe będą czekać na niego w Ameryce Północnej...

