Konflikt Xaviego z Lewandowskim? Opublikowano nagranie!

Robert Lewandowski urazu nabawił się w ostatnim spotkaniu ligowym z Almerią . Wicemistrzowie Hiszpanii przegrali 0-1 (była to ich druga porażka w tym sezonie w La Liga), a po spotkaniu Polak zgłosił ból w okolicach uda . Po badaniach okazało się, że kontuzja nie jest bardzo poważna, ale wyłącza Lewandowskiego na ok. dwa tygodnie.

Wygląda jednak na to, że relacje między Lewandowskim a Xavim są co najmniej poprawne, a świadczyć może o tym nagranie opublikowane przez Barcelonę. Widać na nim, jak wracający do treningów Polak wita się ze szkoleniowcem, a to przywitanie wygląda na dość serdeczne.