Łukasz Skorupski nie pojawił się na otwartym w poniedziałek zgrupowaniu reprezentacji Polski z powodu kontuzji, a jego miejsce w kadrze zajął Mateusz Kochalski . Robert Lewandowski nie będzie miał więc okazji, by w najbliższym czasie omówić z nim cały temat w cztery oczy, ale siedząc za stołem konferencyjnym publicznie odniósł się do tej kwestii .

Jeśli chodzi o nasze relacje, ja Łukasza lubię. Łukasz jest można powiedzieć specyficznym zawodnikiem. Bramkarze zawsze są inni. Ale to co jest w książce... Ktoś coś powiedział. Często takie historie się pojawiają. Ja też wielokrotnie w formie żartów wiele rzeczy mówię. Nie wiem, w jakim kontekście mogłem to powiedzieć, więc ciężko mi się do tego odnieść. Ale nie, jeśli chodzi o moje relacje, wbrew temu co przed chwilą usłyszałem

I dodał: - Łukasza jako osobę bardzo lubię. To, że ma inne podejście do życia, trochę inaczej patrzy na wiele spraw, to już jest coś innego. Ale to nie przekreśla tego, że jako zawodnik reprezentacji Polski, potrafię się pośmiać z niego, z jego żartów i czasem z jego perspektywy, która jest śmieszna. Ale to jest częste w reprezentacji. Ja też pewnie wielokrotnie zrobiłem coś, co mogło komuś nie podpasować i ktoś mógł mnie nazwać takim czy owakim. Przy tylu osobach w reprezentacji to się zdarza, ja nie mówię, że nie.