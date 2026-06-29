Konflikt interesów, Lewandowski ma potężnego konkurenta. Fire musi zdecydować

Robert Lewandowski w ostatnim czasie - a już zwłaszcza po tym, jak wprost ogłosił swoje odejście z szeregów FC Barcelona - łączony był z transferem do rozlicznych ekip, od tych z Arabii Saudyjskiej po te we Włoszech.

Ostatecznie jednak wygląda na to, że kapitana reprezentacji Polski będziemy niebawem oglądać w barwach Chicago Fire - a przynajmniej takie informacje przekazał w ostatnią niedzielę włoski dziennikarz Fabrizio Romano.

To oczywiście niezwykle intrygujący ruch, a dla samego "Lewego" jest to szansa na sprawdzenie się w zupełnie nowej lidze, po raz pierwszy pozaeuropejskiej. Jego zameldowanie się na Soldier Field wiąże się jednak z pewną istotną kwestią do rozstrzygnięcia.

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Wydaje się dość jasne, że "RL9" ma być największą gwiazdą "Strażaków" i jak wskazał Janusz Michallik w rozmowie z dziennikarzem Interii Przemysławem Langierem będzie on swoistym "ambasadorem projektu". Problem jednak w tym, że Fire ma już teraz jeszcze jednego świetnego napastnika w swym składzie.

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"Jestem bardzo ciekaw, co się stanie teraz z Hugo Cuypersem, najlepszym strzelcem MLS" - zagaił na portalu X Tom Bogert, dziennikarz "The Athletic". "Chicago mogłoby naciskać, by go zatrzymać, żeby grał wespół z Lewandowskim... ale kilka drużyn z ligi już kontaktowało się w sprawie jego pozyskania" - dodał.

Cuypers na tym etapie sezonu w Major League Soccer ma na swym koncie łącznie 13 bramek, czyli o jedno trafienie więcej od Leo Messiego oraz Chorwata Petara Musy. 29-latek, tak jak i Lewandowski, nie będzie chciał z pewnością zejść do roli rezerwowego. Granie zaś na dwie typowe "dziewiątki" wydaje się dość ryzykownym pomysłem i trener Gregg Berhalter niekoniecznie może się ku niemu skłaniać...

Portal Transfermarkt wycenia obecnie Cuypersa na 10 mln euro, co z pewnością nie jest wygórowaną kwotą. Jego umowa z CF ważna jest jednak tylko do końca bieżącego roku, więc niewykluczone, że wiele zespołów wolałoby poczekać do jej wygaśnięcia i przejęcia Belga za darmo...

Robert Lewandowski AFP

Robert Lewandowski Photo by URBANANDSPORT / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski AFP





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