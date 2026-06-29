Konflikt interesów, Lewandowski ma potężnego konkurenta. Fire musi zdecydować
Wieczorem 28 czerwca włoski dziennikarz Fabrizio Romano odpalił prawdziwą medialną bombę ogłaszając, że Robert Lewandowski dołączy do ekipy Chicago Fire. Choć wciąż czekamy na "oficjalkę" w tym temacie, to wydaje się, że ten ruch jest nieunikniony - i od razu pojawia się tu pytanie, jaka będzie rola "Lewego" w nowym klubie w obliczu faktu, że zespół z "Wietrznego Miasta" ma już w swych szeregach naprawdę świetnego piłkarza na pozycję numer dziewięć.
Robert Lewandowski w ostatnim czasie - a już zwłaszcza po tym, jak wprost ogłosił swoje odejście z szeregów FC Barcelona - łączony był z transferem do rozlicznych ekip, od tych z Arabii Saudyjskiej po te we Włoszech.
Ostatecznie jednak wygląda na to, że kapitana reprezentacji Polski będziemy niebawem oglądać w barwach Chicago Fire - a przynajmniej takie informacje przekazał w ostatnią niedzielę włoski dziennikarz Fabrizio Romano.
To oczywiście niezwykle intrygujący ruch, a dla samego "Lewego" jest to szansa na sprawdzenie się w zupełnie nowej lidze, po raz pierwszy pozaeuropejskiej. Jego zameldowanie się na Soldier Field wiąże się jednak z pewną istotną kwestią do rozstrzygnięcia.
Lewandowski przychodzi, Cuypers odejdzie? Twardy orzech do zgryzienia dla Chicago Fire
Wydaje się dość jasne, że "RL9" ma być największą gwiazdą "Strażaków" i jak wskazał Janusz Michallik w rozmowie z dziennikarzem Interii Przemysławem Langierem będzie on swoistym "ambasadorem projektu". Problem jednak w tym, że Fire ma już teraz jeszcze jednego świetnego napastnika w swym składzie.
"Jestem bardzo ciekaw, co się stanie teraz z Hugo Cuypersem, najlepszym strzelcem MLS" - zagaił na portalu X Tom Bogert, dziennikarz "The Athletic". "Chicago mogłoby naciskać, by go zatrzymać, żeby grał wespół z Lewandowskim... ale kilka drużyn z ligi już kontaktowało się w sprawie jego pozyskania" - dodał.
Cuypers na tym etapie sezonu w Major League Soccer ma na swym koncie łącznie 13 bramek, czyli o jedno trafienie więcej od Leo Messiego oraz Chorwata Petara Musy. 29-latek, tak jak i Lewandowski, nie będzie chciał z pewnością zejść do roli rezerwowego. Granie zaś na dwie typowe "dziewiątki" wydaje się dość ryzykownym pomysłem i trener Gregg Berhalter niekoniecznie może się ku niemu skłaniać...
Portal Transfermarkt wycenia obecnie Cuypersa na 10 mln euro, co z pewnością nie jest wygórowaną kwotą. Jego umowa z CF ważna jest jednak tylko do końca bieżącego roku, więc niewykluczone, że wiele zespołów wolałoby poczekać do jej wygaśnięcia i przejęcia Belga za darmo...