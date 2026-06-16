Dopiero co FC Barcelona pożegnała Roberta Lewandowskiego, którego kontrakt dobiegł końca, a teraz na Camp Nou oficjalnie doszło do pożegnania kolejnego piłkarza z ofensywy zespołu Hansiego Flicka, przynajmniej na razie.

Ze stolicą Katalonii musi bowiem pożegnać się Marcus Rashford, który wraca do Manchesteru United, po tym jak skasowaniu uległa obowiązująca do wczoraj klauzula jego wykupu. Mistrz Hiszpanii nie zdecydował się wpłacić 30 mln euro na konto "Czerwonych Diabłów", co pozwoliłoby mu na stałe zakontraktować reprezentanta Anglii.

Te ustalenia potwierdził w mediach społecznościowych znany dziennikarz Fabrizio Romano.

- Marcus Rashford formalnie wraca do Manchesteru United, ponieważ klauzula wykupu za 30 mln euro dla Barcelony wygasła - napisał.

FC Barcelona. Kolejne pożegnanie. Co dalej z Marcusem Rashfordem?

Nie oznacza to jednak, że 28-latek spędzi najbliższy sezon na Old Trafford. Ba, nie można nawet wykluczyć jego rychłego powrotu na Camp Nou, choć sporo zależeć tu będzie od dalszych planów i dobrej woli władz angielskiej ekipy.

- Nie podjęto jeszcze decyzji co do jego przyszłości, ponieważ Barcelona nadal jest zainteresowana zatrzymaniem Marcusa, ale tylko na zasadzie wypożyczenia - przekazał Fabrizio Romano.

Man United nie spieszy się z podjęciem decyzji

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W minionym sezonie Marcus Rashford zanotował 49 występów w barwach FC Barcelona, strzelając w nich 14 goli i dokładając do tego tyle samo asyst. 28-latek przebywa obecnie w Ameryce Północnej jako jeden z członków angielskiej delegacji na mistrzostwa świata. Wyspiarze trafili do grupy L wraz z Chorwacją, Ghaną oraz Panamą.

Robert Lewandowski Photo by URBANANDSPORT / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

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