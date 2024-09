Kończy się czas Lewandowskiego w Barcelonie. Dyrektor zabrał głos, jego słowa mówią wszystko

Robert Lewandowski , czysto teoretycznie, jest związany z FC Barcelona do końca bieżącego sezonu. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że jego umowa zostanie przedłużona o kolejny rok - tak mówi bowiem klauzula zawarta w jego kontrakcie. Stanie się to wówczas, `gdy Polak rozegra minimum 55% meczów w wymiarze 45 minut lub więcej.

"Lewandowski ma już 36 lat". Deco odpowiada na pytanie o następstwo Polaka

"Lewy" wszedł w ten sezon bardzo dobrze. Strzelił już cztery gole w czterech pierwszych ligowych meczach w barwach FC Barcelona . Nic jednak dziwnego, że w mediach pojawiają się pytania o to, jak klub wyobraża sobie obsadę pozycji napastnika w przyszłości. Tych pytań, co oczywiste, nie byłoby, gdyby nie wiek Roberta Lewandowskiego.

- Robert Lewandowski ma 36 lat - szuka mu się zastępstwa? Czy Haaland jest opcją? - zapytał dziennikarz "As" dyrektora sportowego FC Barcelona . Deco postawił tu sprawę bardzo jasno.

Rozmawiamy o naszych piłkarzach i jesteśmy zadowoleni z Roberta. To przykład klasy światowej. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii futbolu i spośród tych, którzy przewinęli się przez Barcelonę. Strzela gole, jest zadowolony z drużyny i podoba mu się tutaj

Po tych słowach Deco można wywnioskować, że klub jest bardzo zadowolony ze wszystkiego, co do drużyny wnosi Robert Lewandowski. Polak wciąż jest pierwszym wyborem na pozycji napastnika, a więc rozegranie przez niego minimum 55% meczów z liczbą minut 45 lub więcej wydaje się być jedynie formalnością.

To wszystko oznacza, że umowa Roberta Lewandowskiego najprawdopodobniej zostanie przedłużona i Polak spędzi w Barcelonie sezon 2025/26. W swoim ostatnim sezonie ma jednak zarabiać mniej niż do tej pory. Jego pensja spadłaby z 32 milionów euro brutto do 26 milionów euro brutto za sezon.