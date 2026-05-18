Komunikat tuż po meczu. Lewandowski zabrał głos. Już padła deklaracja

Tomasz Brożek

Robert Lewandowski został pożegnany przez Camp Nou jak prawdziwa legenda FC Barcelona, którą niewątpliwie jest, co podkreślał w ostatnich godzinach sam klub. Niedzielny mecz z Realem Betis (3:1) zapisze się w historii jako puenta wyjątkowego okresu w jego karierze. Sam Polak przemówił do kibiców nie tylko z murawy stadionu, ale i za pośrednictwem mediów społecznościowych. Z jego strony już wymowna padła deklaracja.

Robert Lewandowski w koszulce FC Barcelony unosi ręce i klaszcze na stadionie Camp Nou, wokół kibice.
Robert Lewandowski pożegnał się na Camp Nou z kibicami FC BarcelonaMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

- Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas pójść dalej. Odchodzę z poczuciem wypełnionej misji - napisał Robert Lewandowski, ogłaszając że wraz z końcem sezonu odchodzi z FC Barcelona.

Ostatnie sezonu polskiego snajpera z barwach mistrza Hiszpanii znalazły swoją puentę w niedzielny wieczór, gdy 37-latek pożegnał się z kibicami "Dumy Katalonii" na Camp Nou przy okazji wygranego 3:1 meczu z Realem Betis.

Robert Lewandowski był fetowany przez pełen sympatii tłum, gdy schodził z boiska w 84. minucie, a także po zakończeniu spotkania, w trakcie specjalnej ceremonii, podczas której przemówił do wszystkich fanów.

- Od pierwszego dnia czułem się tu jak w domu. Nigdy nie zapomnę, jak śpiewaliście moje nazwisko. (...) Dziś żegnam się z wami na tym stadionie. Zawsze będę miał Barcelonę w sercu. Dziękuję wam, kibicom. Raz kibic Barcy, zawsze kibic Barcy. Dziękuję bardzo. Niech żyje Barcelona, niech żyje Katalonia - mówił nasz napastnik.

Robert Lewandowski żegna się z FC Barcelona. Wymowny wpis Polaka po meczu z Betisem

"Lewy" zabrał później głos także za pośrednictwem mediów społecznościowych, zamieszczając w nich wymowny wpis.

Ostatni taniec w domu
napisał po angielsku

Po czym dodał także krótką wiadomość w lokalnym języku, składając przy tym deklarację. - Dzisiaj się żegnam, ale chcę też powiedzieć "do zobaczenia" - czytamy w poście Polaka.

Ogłaszając decyzję co do swojej przyszłości Robert Lewandowski podkreślił, że Katalonia to jego miejsce na ziemi. Niewykluczone więc, że nie raz przyjdzie mu spotkać się z fanami mistrza Hiszpanii, być może także na Camp Nou, już w roli byłego zawodnika.

Na razie czekamy na to, co jak dalej potoczy się kariera 37-letniego snajpera. Wciąż nie wiadomo bowiem, kto zostanie jego kolejnym pracodawcą.

