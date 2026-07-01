Gdy Robert Lewandowski ogłosił w maju ostateczne rozstanie z FC Barceloną jasnym stało się, że kończy się ważny rozdział w życiu oraz karierze reprezentanta Polski. Tuż po nadaniu komunikatu w mediach rozpoczęły się dywagacje dotyczące przyszłości "Lewego".

W pewnym momencie zaczęły przebijać się pogłoski o zainteresowaniu ze strony włoskich potęg w postaci Juventusu i AC Milan. Polak był również częścią kampanii w wyborach na prezydenta tureckiego Fenerbahce. Głośno było również o potencjalnym wyjeździe do Arabii Saudyjskiej.

Ostateczny wybór padł na Chicago Fire. Robert Lewandowski został w poniedziałek oficjalnie zaprezentowany jako nowy zawodnik amerykańskiego klubu. Polak z miejsca stał się jedną z największych gwiazd MLS.

Zapadła ostateczna decyzja ws. numeru Roberta Lewandowskiego. Wybór mógł być tylko jeden

Od momentu ogłoszenia transferu rozpoczęło się odliczanie do oficjalnego debiutu Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Ten może nastąpić bardzo szybko, bowiem rozgrywki MLS wznowią swoją grę już 17 lipca. Lewandowski i spółka zagrają wówczas z Vancouver Whitecaps - liderem konferencji zachodniej MLS, w składzie którego jest m.in. dobry znajomy "Lewego" z Bayernu Monachium Thomas Muller.

Jedną z kwestii do uregulowania pozostał numer, z którym Lewandowski będzie występował w nowym zespole. Co oczywiste, kapitan reprezentacji Polski od ponad dekady jest utożsamiany z "dziewiątką". Ten numer dotychczas należał do Hugo Cuypersa - lidera klasyfikacji strzelców MLS. Według doniesień medialnych ta kwestia miała jednak zostać uregulowana.

W odpowiedzi na wątpliwości kibiców nowy pracodawca Lewandowskiego wygłosił specjalny komunikat w sprawie koszulki z nazwiskiem Polaka. Oficjalnie potwierdzono, że "Lewy" w Chicago będzie występował ze swoją macierzystą "dziewiątką". Ogłoszono również, że sprzedaż koszulek rozpocznie się już 1 lipca o godz. 13:00 czasu amerykańskiego. Sprzedaż ma być prowadzona do wyczerpania zapasów.

- Dla mnie decyzja o oddaniu mu tego numeru była bardzo prosta. Naprawdę mam nadzieję, że razem osiągniemy wiele sukcesów na boisku - powiedział Hugo Cypers, który dotychczas grał w Chicago Fire z numerem dziewięć.

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Robert Lewandowski ZUMA Press Wire/Shutterstock East News





Lewandowski w Chicago. "Kierunek odpowiedni dla niego". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport