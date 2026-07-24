W połowie maja 2026 roku Robert Lewandowski ogłosił kolejną istotną decyzję dotyczącą swojej piłkarskiej przyszłości. Doświadczony napastnik poinformował, że po zakończeniu sezonu rozstanie się z Barceloną. Od tego momentu kibice oraz media z niecierpliwością śledzili doniesienia na temat jego kolejnego rozdziału w karierze.

Zainteresowanie pozyskaniem Polaka wykazywało wiele zespołów, jednak ostatecznie wyścig o jego podpis wygrało Chicago Fire. Ze względu na czynniki zewnętrzne, debiut Lewandowskiego w nowej ekipie przypadł na noc z 22 na 23 lipca. To właśnie wtedy drużyna z "Wietrznego Miasta" mierzyła się z Interem Miami. Niestety, polski napastnik nie zdołał strzelić gola, a jego drużyna ostatecznie przegrała ten historyczny mecz.

Był gwiazdorem przed przyjściem Lewandowskiego. Chicago podjęło trudną decyzję

Przed przenosinami kapitana reprezentacji Polski do USA prym w ekipie z Chicago wiódł inny napastnik - Hugo Cuypers. W sezonie MLS 2026 belgijski snajper rozegrał dotychczas 11 meczów, zdobywając 13 goli oraz 1 asystę. To pozwoliło mu uplasować się na szczycie listy strzelców amerykańskiej ekstraklasy. W poprzedniej kampanii również wyróżniał się strzelecką formą, notując 17 goli w 33 ligowych meczach.

Transfer Lewandowskiego całkowicie zmienił jednak sytuacje Cuypersa. Już wcześniej włodarze Chicago Fire głośno zapowiadali, że będą chcieli budować swój projekt wokół ikony światowego futbolu. Tuż po debiucie Polaka, ekipa z Illinois podjęła bardzo trudną decyzję.

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"Dziękujemy Ci za wszystko, Hugo. Belgijski napastnika Hugo Cuypersa został przetransferowany do klubu Club de Futbol Monterrey, występującego w meksykańskiej lidze Liga MX" - brzmi pożegnalny komunikat klubowy, zamieszczony w mediach społecznościowych.

Hugo Cuypers spędził w Chicago Fire dwa lata. W tym czasie rozegrał on 82 mecze, zdobywając 44 gole oraz 6 asyst. Wcześniej występował on w takich klubach jak KAA Gent, Olympiakos czy KV Mechelen.

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Hugo Cuypers Tim Warner AFP

Robert Lewandowski i Gregg Berhalter Przemysław Langier INTERIA.PL





"Lewandowski był bardzo sceptyczny". Znamy kulisy transferu Polaka do Chicago Fire Polsat Sport