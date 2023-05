Kompromitacja FC Barcelona. Lewandowski posłużył do odwrócenia uwagi

Na początku był szpaler dla nowego mistrza Hiszpanii, a zaraz po rozpoczęciu gry uprzejmości ze strony Realu Valladolid się skończyły. Uprzejma była za to FC Barcelona, która szybko sama strzeliła sobie gola, a niedługo później, po serii błędów, doprowadziła do straty kolejnego. Gospodarze grali mądrze, prowadzili w drugiej połowie 3:0, a mogli i wyżej. Wygrali jednak 3:1, bo swoje trafienie zaliczył też Robert Lewandowski .

Wpadka Barcelony, Xavi gęsto się tłumaczy

To już druga z rzędu przegrana "Dumy Katalonii". W poprzedniej kolejce po meczu z Realem Sociedad piłkarze FC Barcelona świętowali na murawie Camp Nou mistrzostwo Hiszpanii , celebrując je wraz ze swoimi kibicami. Sama gra podopiecznych trenera Xaviego Hernandeza w ostatnim czasie nie zasługuje jednak na brawa ze strony fanów.

Trudno jest przygotowywać się do meczów, kiedy cel został już osiągnięty. Ostatnie porażki są efektem rozluźnienia. Traciliśmy bramki po swoich błędach. Taki rezultat jest sprawiedliwy, zawodnicy Valladolid pokazali, że zdecydowanie bardziej potrzebowali tych punktów

"Lewy" wykorzystany do odwrócenia uwagi

Trener FC Barcelona starał się jednak nieco odwrócić uwagę i wskazał jeden pozytyw z tego meczu. " Jedynym pozytywnym akcentem jest to, że Robert Lewandowski strzelił gola " - powiedział hiszpański szkoleniowiec po meczu z Valladolid.

Dla Roberta Lewandowskiego było to 23. trafienie w tym sezonie La Liga . Polak wyprzedza więc już o sześć bramek drugiego w zestawieniu Karima Benzemę. Francuski snajper będzie mógł odpowiedzieć na gola "Lewego" w środowym meczu Realu Madryt z Ravo Vallecano.

Na koniec Xavi stwierdził jednak, że rozumie swoich zawodników. To był ciężki sezon, a oni zrealizowali swój cel, jakim było mistrzostwo Hiszpanii. Zapowiedział jednak, że w kolejnych spotkaniach on i jego podopieczni postarają się pokazać prawdziwy obraz tego, co potrafią.