Kompromitacja Barcelony. Ta zmiana dotknie Lewandowskiego, miliony w błoto

FC Barcelona sprowadzała Vitora Roque z Athletico Paranaense w charakterze długoterminowej inwestycji. Miała to być jednocześnie odpowiedź na ruch Realu Madryt , który w tym samym czasie pracował nad transferem innego utalentowanego Brazylijczyka - Endricka. Za nowego napastnika zapłacono ponad 40 milionów euro i wszystko wskazuje na to, że były to pieniądze wyrzucone w błoto.

Ponad 40 milionów euro za dwie bramki. FC Barcelona gotowa pozbyć się Vitora Roque

Sztab szkoleniowy szybko zauważył, że Roque jest wyjątkowo "surowy" pod kątem taktycznym, a do tego ma braki także w technice. Starał się nadrabiać to walecznością, ale było to za mało, żeby przekonać do siebie Xaviego. Były już szkoleniowiec "Dumy Katalonii" bardzo rzadko sięgał po 19-latka, którego licznik występów w ubiegłym sezonie zatrzymał się na 16.