Duma Katalonii wygrała ostatecznie 4:3 i postawiła milowy krok w kierunku mistrzostwa Hiszpanii . Obecnie przewaga Barcelony nad Realem wynosi siedem punktów, a do rozegrania zostały tylko trzy spotkania. Oznacza to, że już w środę "Blaugrana" może zostać mistrzem. Stanie się tak, jeśli Królewscy stracą punkty w meczu z Mallorcą. Ale nawet jeśli rywale "nie pomogą" Barcelonie, ta w czwartek gra derby z Espanyolem.

Pozycja Lewandowskiego zagrożona. Torres coraz bardziej chwalony

25-latek zagrał w 45 spotkaniach i choć nie zawsze miał wiele minut na zaprezentowanie swoich umiejętności, zdobył 19 bramek i zanotował 7 asyst we wszystkich rozgrywkach . Jak na rezerwowego są to bardzo dobre liczby. W dodatku Torres jest chwalony za występ w El Clasico. Jego postawa była na tyle dobra, że kataloński "Sport" poświęcił mu artykuł. Jego autor, Toni Juanmarti zwraca uwagę, na bardzo dobrą grę napastnika.

Dziennikarz zauważa, że to, co Flick może cenić w Torresie to duża praca wkładana w pressing i zaangażowanie na boisku. Nieoczekiwanie może być to zagrożeniem dla Lewandowskiego. W artykule padła teza, że w Barcelonie powinni się zastanowić, czy rola Torresa nie powinna być większa. "Po w zasadzie zapewnieniu zwycięstwa w lidze, nadszedł czas, żeby układać kadrę na przyszły sezon. Patrząc na liczby, staje się jasne, że Torres zasłużył na coś więcej, niż rolę rezerwowego" - napisano. Jeśli Flick zdecyduje, że Torres faktycznie będzie pełnił ważniejszą rolę, może to wpłynąć na negatywnie na liczbę minut na boisku kapitana reprezentacji Polski.