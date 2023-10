Kompletne zaskoczenie, Lewandowski wyznaje wprost. Hiszpanie są w szoku

Hiszpanie wciąż nie mogą wyjść z ciężkiego szoku patrząc na to, co na ich boiskach wyczynia Jude Bellingham. - On zaskakuje wszystkich, nawet... samego siebie - ogłasza kataloński "Sport". Katalońscy dziennikarze zaznaczyli jednak przy tym, że mimo wszystko jeszcze lepsze wejście do La Liga od Anglika zanotował przed rokiem Robert Lewandowski. Sam Polak z uznaniem skomplementował boiskowe popisy genialnego 20-latka, nie kryjąc zdziwienia tym, co wyczynia.