Robert Lewandowski z mozołem odzyskuje formę w barwach Barcelony, a wraz z nią skuteczność pod bramką rywali, znów z pewną regularnością zaczynając trafiać do siatki. To bardzo ważne w kontekście zbliżającego się półfinału barażów do Euro 2024, gdy za niewiele ponad miesiąc "Biało-Czerwoni" zmierzą się z Estonią. Nic dziwnego, że w drugiej części wywiadu "Przeglądu Sportowego" z napastnikiem istotną częścią rozmowy są sprawy dotyczące kadry oraz przyszłości w drużynie narodowej jej kapitana.