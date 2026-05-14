W swoim najnowszym materiale na kanale "Prawda Futbolu" w serwisie YouTube Roman Kołtoń ocenił transfer Roberta Lewandowskiego do FC Barcelona z perspektywy czasu.

Dziennikarz Polsatu Sport uważa, że Robert Lewandowski jest postacią, o której w FC Barcelona będzie się mówić nawet za kilka lat. Polak dołączył do tego klubu w bardzo trudnym momencie i stał się symbolem zwycięstw. Wygrał aż trzy tytuły mistrzowskie w cztery lata. W 2022 roku taki wynik znajdował się tylko w strefie marzeń.

Dzięki tym wynikom Robert Lewandowski stał się dla kibiców FC Barcelona symbolem i synonimem wielkiego sukcesu.

119 goli i 24 asysty w 191 meczach. Wszystko wskazuje na to, że licznik Roberta Lewandowskiego w FC Barcelona niebawem się zatrzyma. Z taczką złota po Polaka wjeżdża bowiem Arabia Saudyjska. Jarosław Koliński z "WP SportoweFakty" podał, że Al-Hilal zaoferowało "Lewemu" pensję na poziomie 90 milionów euro za sezon.

Transfer do Arabii Saudyjskiej coraz bliżej. Co to oznacza dla Lewandowskiego? Kołtoń tłumaczy

Roman Kołtoń chciał zobrazować swoim odbiorcom, co dla Roberta Lewandowskiego oznaczałby transfer do Al-Hilal. Dziennikarz ocenił, że jest to liga bazująca na znacznie mniejszej intensywności. Wręcz "na chodzonego".

Kołtoń przypomniał słowa Lewandowskiego, który po El Clasico z Realem Madryt wprost zasugerował, że chciałby jeszcze "pobawić się" futbolem. W FC Barcelona, czyli klubie funkcjonującemu pod tak dużą presją, jest to niemożliwe. W Arabii Saudyjskiej - jak najbardziej.

- Oceniam to jako skok na kasę, ale nie ma to wybrzmienia pejoratywnego w kontekście Roberta Lewandowskiego. On teraz cashuje swoje nazwisko, swoją karierę, swoją drogę - ocenia Roman Kołtoń, który nie jest zdziwiony tym, że Al-Hilal oferuje Polakowi tak wielkie pieniądze.

Dziennikarz Polsatu twierdzi, że Robert Lewandowski i Karim Benzema w Al-Hilal, czyli najbardziej popularnym klubie w Azji, mógłby stworzyć bardzo dobrze funkcjonujący duet.

Kolejna kwestia. Roman Kołtoń uważa, że dzięki takiemu transferowi rodzina Roberta Lewandowskiego mogłaby pozostać w Casteldefels pod Barceloną, a on sam regularnie przybywałby do swojego domu drogą powietrzną. Taka możliwość również jest dla polskiego napastnika priorytetowa przy wyborze nowego klubu.

I na koniec coś, co z perspektywy polskiego kibica może wydawać się najważniejsze, czyli przyszłość Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski. Kołtoń uważa, że dla kapitana ten aspekt również jest niezwykle ważny. Że on sam nadal twierdzi, że mógłby funkcjonować w narodowej kadrze. Że obecność takich piłkarzy jak Piotr Zieliński daje nadzieje na jeszcze jakiś sukces.

Transfer do Arabii Saudyjskiej, czyli do ligi, w której nadal gra bardzo dużo gwiazd znanych z europejskiej piłki na najwyższym poziomie, sprawi, że Robert Lewandowski nadal będzie mógł skupiać się na reprezentacji. Obciążenie fizyczne i psychiczne będzie o wiele mniejsze, ale forma sportowa wystarczająco wysoka, aby powalczyć z kadrą o awans na Euro.

W tym momencie właśnie taki scenariusz maluje się jako ten najbardziej prawdopodobny. Czy się zrealizuje? Odpowiedzi na wszystkie pytania poznamy w okolicach ostatniej kolejki sezonu 2025/26.

