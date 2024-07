Robert Lewandowski trafił do FC Barcelona dwa lata temu jako pierwszy Polak. W stolicy Katalonii niezwykle doceniają profesjonalizm kapitana biało-czerwonych, co mogło wpłynąć na zwiększenie zainteresowania innymi zawodnikami z naszego kraju. Jak poinformował "Sport", do żeńskiej drużyny ma trafić Weronika Araśniewicz.

Lewandowski wzorem profesjonalizmu w FC Barcelona

Robert Lewandowski przeniósł się z Bayernu Monachium do FC Barcelona latem 2022 roku. Zyskaliśmy już zatem materiał poglądowy na ocenę dotychczasowego pobytu kapitana reprezentacji Polski w stolicy Katalonii. Najbardziej udana w jego wykonaniu była debiutancka wiosna. Strzelał wtedy gole niemal z taką regularnością, jak w Niemczech. To wówczas wypracował też sobie przewagę, dzięki której ostatecznie sięgnął po koronę króla strzelców La Ligi. Druga kampania 35-latka była już mniej udana - zresztą nie tylko dla niego, ale i dla całego zespołu. Nie udało się obronić tytułu mistrzowskiego, a w wielu spotkaniach sam Polak również nie pomagał kolegom. Przebudził się jednak na wiosnę i zanotował kilka świetnych spotkań. To wystarczyło jednak tylko do tego, by zająć trzecie miejsce w klasyfikacji strzelców, ustępując Artemowi Dowbykowi i Alexandrowi Sorlothowi. Reklama

Jedno nie ulega jednak wątpliwości. Doświadczony napastnik jest wzorem profesjonalizmu, co podkreślał sam Xavi Hernandez. To ciekawe o tyle, że media rozpisywały się, iż to właśnie Polak był jednym z tych graczy, którzy przyszli do ówczesnego trenera, prosząc go o zwiększenie intensywności treningów.

Kolejna Polka trafia do FC Barcelona - ma szansę na wielkie sukcesy

Nie doczekaliśmy się jeszcze drugiego zawodnika w męskiej drużynie "Blaugrany", za to żeńska przybiera coraz mocniej biało-czerwone barwy. Wiemy już, że od przyszłego sezonu w stolicy Katalonii będzie występować czołowa reprezentantka Polski - Ewa Pajor. Do tego w zespole rezerw występuje Emilia Szymczak. Na tym nie koniec wzmocnień.

Kataloński "Sport" we wtorek poinformował, że klub zdecydował się podpisać kontrakt z Weroniką Araśniewicz. 16-latka już zimą była na testach w Barcelonie, gdzie wręczono jej koszulkę Lewandowskiego i zaproszono na mecz Ligi Mistrzów.

Młoda polska pomocniczka była najlepsza w swojej drużynie podczas niedawnych mistrzostw Europy do lat 17. Opuści swój zespół KKP Diamenty Warszawa, by kontynuować swoją karierę w Barcelonie ~ piszą w "Sporcie"

Zawodniczka już pożegnała się ze swoim poprzednim pracodawcą. Jeszcze nie wiadomo, w jakiej roli rozpocznie swoją przygodę w stolicy Katalonii, ale możemy założyć, że najpierw trafi do ekipy rezerw. Młoda Polka z pewnością trafi do perspektywicznego klubu. Żeńska sekcja "Blaugrany" to prawdziwy dominator, który w minionym sezonie sięgnął po potrójną koronę - mistrzostwo, Ligę Mistrzyń i Puchar Królowej. Reklama

Reklama Tomasz Brożek śladami Roberta Lewandowskiego w Monachium. WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Robert Lewandowski, FC Barcelona / FAYEZ NURELDINE / AFP

Ewa Pajor w FC Barcelona / FC BARCELONA / materiały prasowe