Kolejny zwrot ws. Lewandowskiego. To koniec Polaka w Barcelonie? Hiszpanie przemówili

18 goli i cztery asysty w 42 meczach - oto obecne statystyki Roberta Lewandowskiego, który w sierpniu skończy 38 lat. Kapitan reprezentacji Polski nadal jest w bardzo przyzwoitej formie, stanowi ważny element zespołu Hansiego Flicka, który nie postawił na nim krzyżyka.

Fakty są takie, że umowa naszego rodaka z katalońskim klubem wygasa po zakończeniu sezonu. Do tej pory próżno szukać oficjalnych komunikatów ws. jego przyszłości. Lewandowski jest kuszony przez kluby z MLS, Arabii Saudyjskiej czy Serie A. Jednocześnie wizja pozostania na Camp Nou wcale nie wydaje się kompletnie nierealna.

- Sytuacja Lewandowskiego łączy się z przyszłością Ferrana Torresa. Jeśli Ferran odejdzie z klubu, myślę, że Lewandowski zostanie jako rezerwowy numer 9. Nie sądzę, żeby Lewandowski został w przyszłym sezonie, jeśli Hiszpan także nadal będzie zawodnikiem Barcy. Chciałabym zobaczyć Roberta w barwach Blaugrany w przyszłym sezonie i żałuję, że nie zagra na mundialu - stwierdziła ostatnio Mireia Ruiz Serapio z Catalunya Radio cytowana przez "TVP Sport".

Pytanie brzmi: Co Barcelona planuje zrobić z Ferranem? Jego kontrakt wygasa 30 czerwca przyszłego roku. W tej kampanii 26-letni Hiszpan miał okresy, w których masowo trafiał do siatki, ale jednocześnie notował kilka tygodni nieustannej posuchy, bywał bardzo nieregularny i nieskuteczny. Obecnie na jego koncie widnieje 20 trafień.

Mimo to zdaniem Alexa Delmasa Joan Laporta i Deco tak czy inaczej powinni przedłużyć jego umowę. - Bez wątpienia przedłużyłbym z nim umowę. Zgadzamy się, że nie jest on czołowym graczem, ale jest niezbędny. - powiedział były piłkarz i analityk taktyczny, cytowany przez kataloński "Sport".

- To nie przypadek, że zawsze ma tyle okazji na mecz, tworzy je swoimi ruchami. Naciska na rywali i pomaga swojej drużynie - dodaje. Według eksperta idealnym scenariuszem dla Barcelony byłoby ściągnięcie nowej, typowej "dziewiątki" i jednoczesne posiadanie Ferrana, który zawsze jest gotowy na wejście z ławki rezerwowych.

W takiej sytuacji robi się zbyt mało miejsca dla Roberta Lewandowskiego, który być może rozgrywa obecnie jedne z ostatnich spotkań w barwach ekipy Flicka.

