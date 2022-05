Kolejny zwrot akcji ws. Lewandowskiego! "Jest numerem jeden na liście"

"Lewy" to prawdziwa ikona Bundesligi i jeden z najskuteczniejszych strzelców w jej historii. Aktualnie w klasyfikacji wszech czasów wyprzedza go już tylko legendarny Gerd Mueller. Polak na niemieckich boiskach strzelił łącznie 311 bramek, a perspektywa dogonienia Niemca (365) jeszcze do niedawna wydawała się realna. Wiele wskazuje jednak na to, że ostatni mecz bieżącego sezonu może być jednocześnie jego pożegnaniem z Bayernem.

Robert Lewandowski na okładce hiszpańskiej gazety. Transfer blisko?

Choć władze niemieckiego klubu zapewniały ostatnio, że nie zamierzają oddawać Lewandowskiego, najnowsze, poniedziałkowe wydanie hiszpańskiego "Sportu" mówi jasno - FC Barcelona jest bardzo zdeterminowana, by pozyskać Polaka. "Kierownictwo skupia się teraz na tym transferze. W wieku 33 lat Lewandowski chce podjąć nowe wyzwanie, po wygraniu w Bundeslidze wszystkiego, co było do wygrania" - czytamy.

Zdjęcie Okładka poniedziałkowego wydania "Sportu" / materiał zewnętrzny

Co istotne, dziennikarze "Sportu" donoszą, że zdeterminowany jest także sam piłkarz i mimo twardej postawy władz Bayernu w kwestii ewentualnego transferu "nie ma zamiaru zmieniać zdania". Wskazano, że kluczowe w pozyskaniu snajpera są dwie osoby: Xavi, trener "Dumy Katalonii" oraz prezydent klubu, Joan Laporta. Dla tego drugiego sprowadzenie gwiazdora stać się miało "osobistym wyzwaniem".

"Sport" przekazuje także informacje, dotyczące wysokości potencjalnego transferu, który miałby się ziścić już latem. Maksymalnie wyda na niego 40 milionów euro, co jest potwierdzeniem doniesień, przekazywanych wcześniej przez "AS".