Robert Lewandowski, zdobywając w meczu z Augsburgiem 41. bramkę, pobił legendarny rekord Gerda Muellera w liczbie goli strzelonych w jednym sezonie. Niemiecki snajper w całej swojej karierze zdobył w Bundeslidze 365 bramek, co jest najlepszym wynikiem w historii tych rozgrywek. I na ten rekord zamierza zapolować "Lewy", choć jak sugerują media, aby to zrobić, musi przedłużyć kontakt z Bayernem Monachium.

