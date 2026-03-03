W niedzielę FC Barcelona zaskoczyła kibiców komunikatem w sprawie Roberta Lewandowskiego. Poinformowała, że w sobotnim meczu z Villarrealem (4:1, Polak strzelił ostatniego z goli) jej napastnik doznał doznał urazu, konkretnie złamania kości wewnętrznej w lewym oczodole.

Nie zagra we wtorkowym meczu z Atlético Madryt

Według informacji Meczyki.pl do gry ma wrócić w weekend przeciwko Athleticowi, ma mieć założoną maskę na twarz.

Dla "RL9" będzie to trzecia w tym sezonie przerwa od gry spowodowana kontuzją. Wcześniejsze miały miejsce w sierpniu oraz na przełomie października i listopada. Opuścił z tego powodu cztery spotkania "Dumy Katalonii", to z "Los Colchoneros" będzie piątym. Co najmniej trzy urazy w osobnych okresach miał poprzednio w kampanii 2017/18. Zabrały mu one jednak wtedy tylko 4 mecze.

W ostatnich dwóch sezonach w barwach "Blaugrany" Lewandowski miał po dwie kontuzje, a w premierowym w stolicy Katalonii tylko jedną. Z kolei w pożegnalnym w Bayernie Monachium (2021/22) - ani jednego. Zero w tej statystyce miał również w kampanii 2018/19. Poniżej szczegółowa lista.

Oczywiście trzeba podkreślić, że nie na każdy problem zdrowotny ma się wpływ. Jasne jest, że z wiekiem częściej mogą przytrafiać się "mięśniówki", ale złamanie kości oczodołu to "losowa" przypadłość.

Liczba przerw Lewandowskiego spowodowanych kontuzjami i liczba opuszczonych meczów (od momentu transferu do Bayernu):

2025/26 - 3 przerwy; co najmniej 5 opuszczonych meczów

2024/25 - 2 przerwy; 6 meczów

2023/24 - 2 przerwy, 5 meczów

2022/23 - 1 przerwa; 2 mecze

2021/22 - 0 przerw

2020/21 - 1 przerwa; 7 meczów

2019/20 - 2 przerwy; 3 mecze

2018/19 - 0 przerw

2017/18 - 3 przerwy; 4 mecze

2016/17 - 1 przerwa; 2 mecze

2015/16 - 1 przerwa; 1 mecz

2014/15 - 2 przerwy; 2 mecze

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Robert Lewandowski AFP

Robert Lewandowski Photo by MATTHIEU MIRVILLE / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

