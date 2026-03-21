Kolejny popis Kane'a w Monachium. Mknie po rekord Lewandowskiego. Wysłał Polakowi sygnał

Bayern Monachium w pierwszym sezonie pod wodzą Vincenta Kompany'ego musiał nauczyć się tego, czego oczekuje belgijski trener. Gdy jednak wszystko "zaskoczyło" ekipa z Monachium stała się prawie niezawodną maszyną. Jej największą gwiazdą bez wątpienia jest Harry Kane.

Anglik w sezonie 2025/2026 prezentuje gwiezdną formę. Na wszystkich frontach wystąpił łącznie w barwach Bayernu w 39 spotkaniach, w których strzelił aż 47 goli i pięciokrotnie asystował swoim kolegom. Bez wątpienia z polskiej perspektywy ważne jest to, co wydarzy się w Bundeslidze.

Kane znów strzela. Lewandowski coraz bliżej

Tutaj przed 27. kolejką ligową Kane miał na swoim koncie 30 goli w 25 występach. Średnia imponująca, ale nieco zbyt niska, aby pobić legendarny rekord Roberta Lewandowskiego, a Anglik nie ukrywa, że jest to jego cel. Kolejny krok w kierunku bariery 41 strzelonych goli Kane miał wykonać w meczu 27. kolejki z Unionem Berlin.

Dla Bayernu miał to być oczywiście "kolejny dzień w biurze". Tak też się stało, choć do 43. minuty łatwo nie było. Wówczas przepięknym trafieniem popisał się Michael Olise. Otwierając wynik meczu Anglik otworzył także obronę Unionu. Już w 49. minucie było bowiem 3:0.

Jednego z goli strzelił właśnie Harry Kane. Anglik znakomicie zachował się w polu karnym, myląc rywala, a piłka po jego kopnięciu wpadła do siatki. Dla napastnika Bayernu był to już 31. ligowy gol w tym sezonie. Do Lewandowskiego pozostało więc 10 trafień, ale presja na Bayernie będzie maleć z kolejki na kolejkę, co może Kane'owi pomóc. Do końca sezonu pozostało siedem ligowych meczów.

Robert Lewandowski opuścił Niemcy i przeniósł się do Barcelony jako rekordzista Bundesligi. Jego przełomowy wynik może niebawem zostać pobity przez Harry'ego Kane'a

