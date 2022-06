Kolejny gigant wypada z gry o Lewandowskiego! Polak ma jeden cel

Jak informują media, "Lewy" jest zdeterminowany, by dołączyć do "Dumy Katalonii". Tamtejszy "Sport" donosi, że w żadnym wypadku nie zamierza brać pod uwagę ofert ze strony innych klubów.

Robert Lewandowski zdeterminowany. Media donoszą

- Nie ma zamiaru słuchać propozycji Chelsea czy PSG - przekazano. Tym samym wszystko wskazuje na to, że pytaniem nie jest już, dokąd trafi Lewandowski, a raczej - kiedy dojdzie do transferu.

Aktualnie bowiem władze Barcelony nie mogą dojść do porozumienia z Bayernem w kwestii sumy odstępnego. Niemcy oczekują 50 milionów euro, co dla katalońskiej ekipy jest gigantycznym obciążeniem. Jej dotychczasowe propozycje, choć stopniowo rosły, nie "dobiły" jeszcze do tej sumy. Mówiło się o 30 milionach, a następnie 40 plus bonusy, co ostatecznie mogłoby pozwolić osiągnąć wymagany pułap.

