Kolejny cios w Lewandowskiego. Chytry plan, a Polak na lodzie. Wyliczyli

Wraz z początkiem grudnia, kiedy to Barcelona zmierzyła się z Atletico, sytuacja Roberta Lewandowskiego w kadrze katalońskiej ekipy uległa zmianie i to dużej. Kapitan reprezentacji Polski opuścił trzy z czterech późniejszych spotkań, dwukrotnie siadając na ławce i raz nie łapiąc się do kadry meczowej. Do tego dochodzą oczywiście również stale nasilające się plotki o odejściu "Lewego" z Barcelony.

To wszystko sprawia, że tamtejsi dziennikarze zaczynają analizować sytuację kadrową "Blaugany" i przyglądać się poszczególnym zawodnikom, których do dyspozycji ma Hansi Flick. A jednym z nich jest Marcus Rashford, który odbudowuje się w stolicy Katalonii.

"Sport" poświęcił Anglikowi cały artykuł, nie tylko wyliczając, ile ten strzelił do tej pory bramek i zaliczył asyst, ale także starając się przewidzieć, z jakimi liczbami zawodnik wypożyczony z Manchesteru United zakończy sezon. Co nie jest bez znaczenia w kontekście Roberta Lewandowskiego.

- Jego wpływ na grę w ataku staje się coraz bardziej stały i rozproszony - oceniają Hiszpanie chwaląc Rashforda. Z wyliczeń "Sportu" wynika, że nawet jeśli Rashford zagra w 45. meczach w całym sezonie, we wszystkich rozgrywkach, powinien mieć na swoim koncie 14 bramek i 22 asysty.

Pod nieobecność Raphinhii, Anglik grał często na pozycji lewoskrzydłowego, ale po powrocie Brazylijczyka, Flick może zmieścić Rashforda do składu kosztem Lewandowskiego. - Warto również pamiętać, że Raphinha wrócił i gra jako lewy skrzydłowy, co może mieć decydujący wpływ na końcowe statystyki Anglika. Możliwą kombinacją jest jego gra na pozycji środkowego napastnika lub prawego skrzydła - dodają Hiszpanie.

Przesunięcie Rashforda na pozycję napastnika, przy jednoczesnej wysokiej formie Ferrana Torresa, może być brzemienne w skutkach dla Roberta Lewandowskiego, który w najgorszym wypadku będzie musiał przywyknąć do ławki rezerowych.

Kolejne ligowe spotkanie FC Barcelona rozgra już w niedzielę, rywalizując na wyjeździe z Villarreal. Relacja tekstowa prowadzona będzie na portalu sport.interia.pl.

Marcus Rashford to nowy konkurent Roberta Lewandowskiego do miejsca w wyjściowej jedenastce Barcelony AFP

Waży się przyszłość Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Hansi Flick interweniował Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Marcus Rashford będzie nowym klubowym kolegą Roberta Lewandowskiego MATTHIEU MIRVILLE / Matthieu Mirville / DPPI via AFP / CONOR MOLLOY / ProSportsImages / DPPI via AFP AFP