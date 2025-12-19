Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kolejny cios w Lewandowskiego. Chytry plan, a Polak na lodzie. Wyliczyli

Łukasz Olszewski

Robert Lewandowski w ostatnich tygodniach nie jest najlepszą wersją samego siebie. Polak przesiedział na ławce dwa ostatnie mecze ligowej, a do tego nie znalazł się w kadrze na spotkanie Pucharu Króla. To wywołało mocną reakcję Hiszpanów, którzy zaczęli wyobrażać sobie przyszłość bez Roberta Lewandowskiego, skupiając się na innych nazwiskach, jakie do dyspozycji ma Hansi Flick, w szczególności kierując wzrok na Marcusa Rashforda.

Trzech piłkarzy drużyny FC Barcelona w granatowo-bordowych koszulkach, jeden z zawodników ma numer 9 i nazwisko Lewandowski na plecach, w centrum znajduje się zawodnik z rękami na głowie w geście rozczarowania, obok niego stoi inny zawodnik przybijając...
Robert Lewandowski i Marcus Rashford w FC BarcelonieRex Features/East News, IMAGO/Siu Lau/Imago Sport and News/East NewsEast News

Wraz z początkiem grudnia, kiedy to Barcelona zmierzyła się z Atletico, sytuacja Roberta Lewandowskiego w kadrze katalońskiej ekipy uległa zmianie i to dużej. Kapitan reprezentacji Polski opuścił trzy z czterech późniejszych spotkań, dwukrotnie siadając na ławce i raz nie łapiąc się do kadry meczowej. Do tego dochodzą oczywiście również stale nasilające się plotki o odejściu "Lewego" z Barcelony.

To wszystko sprawia, że tamtejsi dziennikarze zaczynają analizować sytuację kadrową "Blaugany" i przyglądać się poszczególnym zawodnikom, których do dyspozycji ma Hansi Flick. A jednym z nich jest Marcus Rashford, który odbudowuje się w stolicy Katalonii.

"Sport" poświęcił Anglikowcały artykuł, nie tylko wyliczając, ile ten strzelił do tej pory bramek i zaliczył asyst, ale także starając się przewidzieć, z jakimi liczbami zawodnik wypożyczony z Manchesteru United zakończy sezon. Co nie jest bez znaczenia w kontekście Roberta Lewandowskiego

- Jego wpływ na grę w ataku staje się coraz bardziej stały i rozproszony - oceniają Hiszpanie chwaląc Rashforda. Z wyliczeń "Sportu" wynika, że nawet jeśli Rashford zagra w 45. meczach w całym sezonie, we wszystkich rozgrywkach, powinien mieć na swoim koncie 14 bramek i 22 asysty.

Pod nieobecność Raphinhii, Anglik grał często na pozycji lewoskrzydłowego, ale po powrocie Brazylijczyka, Flick może zmieścić Rashforda do składu kosztem Lewandowskiego. - Warto również pamiętać, że Raphinha wrócił i gra jako lewy skrzydłowy, co może mieć decydujący wpływ na końcowe statystyki Anglika. Możliwą kombinacją jest jego gra na pozycji środkowego napastnika lub prawego skrzydła - dodają Hiszpanie.

Przesunięcie Rashforda na pozycję napastnika, przy jednoczesnej wysokiej formie Ferrana Torresa, może być brzemienne w skutkach dla Roberta Lewandowskiego, który w najgorszym wypadku będzie musiał przywyknąć do ławki rezerowych.

Kolejne ligowe spotkanie FC Barcelona rozgra już w niedzielę, rywalizując na wyjeździe z Villarreal. Relacja tekstowa prowadzona będzie na portalu sport.interia.pl.

