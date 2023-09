Kolejny błysk Lewandowskiego, a potem te słowa. Jasne stanowisko ws. Polaka

Liga Mistrzów. Felix komplementuje Lewandowskiego, Polak ma kompana ekipie w FC Barcelona

To topowy napastnik. Jeden z najlepszych w historii futbolu. Łatwo się z nim gra. Widziałem go już wcześniej i wiem, jak się porusza. Powiedziałem mu, że będą grać blisko niego, by zapewnić wsparcie. I właśnie to robię. Jestem tu, by pomóc mu zdobywać bramki