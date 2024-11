Zwłaszcza to ostatnie trafienie robiło wrażenie. Kapitan reprezentacji Anglii przyjął na czubek buta wrzutkę z lewego skrzydła i stanął sam na sam z bramkarzem. Tak opanował futbolówkę, że w drugim kontakcie mógł ją swobodnie głową wbić do odsłoniętej części bramki. W zeszłym sezonie po 11 kolejkach miał na koncie aż 17 goli. To dawało średnią 1,52, która na koniec sezonu zapewniałaby 52 gole. Trudno było się spodziewać, by podtrzymał taką przeciętną. "Bundesligowy" rekord Roberta Lewandowskiego z sezonu 2020/21 to 41 bramek. Polak pobił wtedy historyczny wyczyn Gerda Muellera.