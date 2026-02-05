Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kolejne źródło powierdza. To jednak prawda ws. Lewandowkiego. Hit coraz bliżej

Kacper Dąderewicz

Wiele wskazuje na to, że na ogłoszenie ostatecznej decyzji ws. przyszłości Roberta Lewandowskiego będziemy musieli poczekać do kwietnia. Teraz kolejne hiszpańskie źródło potwierdza, że FC Barcelona ma już konkretny plan względem polskiego napastnika.

Piłkarz w stroju drużyny FC Barcelona leży na murawie boiska podczas meczu piłki nożnej, z wyrazem zaskoczenia lub niezadowolenia na twarzy, światła stadionu i linia boczna widoczne w tle.
Robert LewandowskiDiego SoutoGetty Images

Przyszłość Roberta Lewandowskiego to obecnie jeden z najgorętszych tematów w katalońskich mediach sportowych.

W tym momencie nie znamy jeszcze ostatecznej decyzji samego Polaka. Hiszpańskie media ujawniają jednak zamiary FC Barcelona względem Lewandowskiego.

Jakiś czas temu kataloński "Sport" poinformował, że FC Barcelona będzie chciała zaproponować Robertowi Lewandowskiemu kontrakt, ale na nowych warunkach.

Robert Lewandowski musiałby zaakceptować zmniejszenie swoich zarobków oraz fakt, że pełniłby mniejszą rolę w drużynie Hansiego Flicka.

Według "Sportu" strona Roberta Lewandowskiego wtedy (21 stycznia 2026 roku) nie zgodziła się jeszcze na obniżkę pensji piłkarza o ok. połowę. Sam zawodnik oficjalnie jeszcze nie skomentował sprawy. Wielokrotnie podkreślał, że w tym momencie skupia się na swojej pracy, a decyzję o przyszłości podejmie w zaleności od tego, jak przebiegnie bieżący sezon.

Bayern i Barcelona triumfują. Lewandowski zostawiony na lodzie. Smutny obrazek

"ESPN" potwierdza doniesienia "Sportu" ws. Roberta Lewandowskiego. Polak czeka na ruch klubu

Teraz "ESPN" podaje jednak informację podobną do tej, którą w styczniu podzielił się "Sport". Według stacji sztab Hansiego Flicka jest zadowolony z postawy Roberta Lewandowskiego i chciałby, aby Polak został w drużynie. 

FC Barcelona rozważa więc zaproponowanie Polakowi nowej umowy na warunkach dostosowanych do roli, jaką Lewandowski pełniłby w klubie.

Hiszpańskie media dodają, że negocjacje ze stroną Roberta Lewandowskiego jeszcze się nie rozpoczęły, ale niebawem Hansi Flick i Deco (dyrektor sportowy FC Barcelona) mają osobiście zwrócić się do "Lewego" z prośbą o podpisanie nowej umowy.

W temacie przyszłości Roberta Lewandowskiego nie można zapominać o jednej kluczowej kwestii. Wciąż nie wiadomo, czy Barcelonie latem uda się sprowadzić nowego napastnika. Jeśli klub sprowadzi np. Juliana Alvareza (o co będzie bardzo trudno), szanse na pozostanie Polaka na Camp Nou znacznie się zmniejszą.

Jeśli jednak do FC Barcelona nie przyjdzie żaden klasowy napastnik, dla klubu najkorzystejszym rozwiązaniem może okazać się zatrzymanie Roberta Lewandowskiego na bardziej korzystnych dla siebie warunkach.

