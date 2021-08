Dziennikarze Sky Sports poinformowali, że Lewandowski chciałby przed 35. urodzinami spróbować sił w nowym klubie i poszukać kolejnych wyzwań. Dlatego pragnie odejść z Bayernu, choć nie zamierza robić niczego, co popsułoby jego relację z klubem z Monachium, gdzie ma kontrakt do 2023 roku. Brytyjscy dziennikarze ustalili ponadto, że mistrzowie Niemiec wycenili polskiego snajpera na ponad 100 milionów funtów, co miało być ceną zaporową dla potencjalnych kontrahentów, choć wcale nie niemożliwą do zapłacenia.



Nowe światło na całą sprawę rzucił Tobi Altschaffl z "Bilda". Bardzo dobrze zorientowany w sprawach Bayernu dziennikarz napisał na Twitterze, że temat owszem, istnieje, ale nie jest zupełnie realny w tym sezonie. Jak poinformował, klub z Monachium może rozważyć sprzedać Lewandowskiego, ale dopiero w czerwcu 2022 roku.



Bardzo podobne wieści przekazał również portal "Goal.com". Ich zdaniem także nie ma tematu sprzedaży "Lewego" już teraz. Potwierdzają również informacje Sky Sports, że Polak nie ma zamiaru robić niczego, co mogłoby zaszkodzić jego relacjom z aktualnym klubem, bo pomimo chęci spróbowania czegoś nowego, w Bayernie jest mu zwyczajnie dobrze.



Cały czas jest jednak aktualny temat sprzedaży innych graczy Bayernu. Nowych klubów mogą sobie szukać tacy piłkarze jak Corentin Tolisso, Bouna Sarr, Chris Richards oraz Michael Cuisance. Na razie klub nie otrzymał żadnych ofert.



KK



