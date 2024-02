Kolega zażartował z Lewandowskiego. Później się zdziwił i musiał przeprosić

Jordi Alba naśmiewał się z Lewandowskiego. Polak słyszał, że "za mało biega"

Nie, teraz biegam nawet więcej i ciężej pracuję. Musiałbym zobaczyć te analizy... Jeśli chodzi o Jordiego Albę no to tak, wtedy był śmiech, jak to powiedział. Kilka dni później podczas treningu grał jako napastnik, podchodzi do mnie i mówi: ja już nie mam siły. Teraz rozumiem, że chodzi o inny rodzaj biegania

- Podczas tej gierki treningowej, kiedy grał jako napastnik, podchodzę do niego pytam się: Jordi, co się stało? A on na to: grałem jako napastnik i już nigdy nic więcej nie powiem, że napastnicy nie biegają. Bo to jest inny rodzaj biegania, inny rodzaj walki o piłkę. Wykonujesz kilka sprintów, jak widzisz, że to się nie sprawdza, to musisz szukać innych rozwiązań - dodał 35-latek.