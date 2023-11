Kolega wyznaje trudną "prawdę" o Lewandowskim. Nie ma co kryć. "Nie jest on już taki mocny"

Nie ma wątpliwości, że Robert Lewandowski jest kluczowym ogniwem reprezentacji Polski, natomiast jego dyspozycja z ostatnich meczów jest dyskusyjna. Dołącza do niej Michał Pazdan, kolega "Lewego" z reprezentacyjnej szatni. Nie ma co dłużej kryć, napastnik nie prezentuje się tak, jak przyzwyczaił do tego kibiców w poprzednich latach. "Od pewnego momentu nie jest on już taki mocny w pojedynkach, będąc ustawiony tyłem do bramki" - ocenia z brutalną szczerością.