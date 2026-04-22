W skrócie FC Barcelona zdecydowała się na rozstanie z jednym z kolegów Roberta Lewandowskiego, co ma odciążyć budżet płacowy klubu.

Klub wciąż czeka na decyzję Roberta Lewandowskiego dotyczącą nowego kontraktu z obniżoną pensją i mniejszą rolą na boisku.

Definitywnie zrezygnowano z wykupienia Marcusa Rashforda, a decyzję przekazano już Anglikowi i jego przedstawicielom.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Największą bolączką Barcelony pozostaje obecnie rozwiązanie sytuacji z napastnikami. Zarówno Robert Lewandowski, jak i Ferran Torres nie są dla Hansiego Flicka piłkarzami nietykalnymi. Klub czeka wciąż na decyzję Polaka odnośnie do przedłużenia kontraktu. Zaoferowano mu umowę zakładającą znaczącą obniżkę pensji, wraz z adnotacją, że jego rola na boisku może jeszcze zmaleć. W związku z tym obóz "Lewego" wstrzymuje się z ostateczną deklaracją.

Torres natomiast zanotował zbyt wiele bezbarwnych występów, żeby postrzegać go za niekwestionowanego gracza wyjściowej jedenastki. Problemem napastnika wydaje się mental - w wielu meczach widać było, że nie radzi on sobie pod kątem psychicznym. W związku z tym FC Barcelona jest gotowa latem wysłuchać za niego ofert.

FC Barcelona rezygnuje z Rashforda. Nici z transferu definitywnego

Przebudowa kadry obejmie także innych zawodników z formacji ataku, na czele z Marcusem Rashfordem. Jeszcze kilka tygodni temu mówiło się, że Anglik zostanie wykupiony z Manchesteru United. Doszło jednak do zmiany narracji.

Wychowanek "Czerwonych Diabłów" może pochwalić się przyzwoitymi liczbami - 12 goli i 13 asyst w 43 występach. W kluczowych meczach nie spełniał jednak oczekiwań, a do tego nie był w stanie wskoczyć w buty Raphinhii pod jego nieobecność.

Anglik wciąż wydaje się w wielu spotkaniach ciałem obcym w ataku, a jego zgranie z kolegami jest na niskim poziomie. Do tego dochodzą aspekty finansowe. W Manchesterze United może on liczyć na pensję w wyskokości nawet 325 tysięcy funtów tygodniowo. Barcy nie będzie stać, żaby zaproponować mu nawet zbliżoną do tego gażę.

The Athletic informuje, że FC Barcelona nie chce, żeby Rashford dłużej grał z Lewandowskim i spółką i definitywnie zrezygnowała z opcji jego wykupienia. Dyrektor sportowy - Deco miał poinformować już Anglika i jego przedstawicieli. Przekazano, że na dłuższą metę nie pasuje on do projektu Flicka.

Marcus Rashford OSCAR J BARROSO AFP

Marcus Rashford, Dani Olmo i Robert Lewandowski Urbanandsport AFP

Robert Lewandowski ALEJANDRO GARCIA PAP/EPA

FC Barcelona trenuje przed kolejnym starciem w La Lidze. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press