Po ostatnim meczu z Gironą (przegranym 2:4) piłkarzy Barcelony żegnały gwizdy niezadowolonych kibiców. "Duma Katalonii" nie tylko straciła punkty, ale też szansę na awans w tabeli hiszpańskiej LaLigi , okazję do wyprzedzenia Atlietico Madryt i nadrobienia strat do Realu Madryt oraz ostatniego rywala. Po wszystkim Xavi Hernandez absolutnie nie dziwił się emocjonalnej reakcji fanów.

" Ludzie są wściekli z powodu przegranej . Przeciwnicy uderzyli w nas mocno, gdy mieli swoje momenty, a my nie odpowiedzieliśmy. Musimy być bardziej skuteczni i to wyznacza nasz sezon. Wygraliśmy wiele meczów minimalnie" - mówił na konferencji prasowej. Stawał też w obronie Roberta Lewandowskiego i sygnalizował, że nie tylko od niego wymaga kreowania i wykorzystywania okazji strzeleckich.

Miły gest wobec Roberta Lewandowskiego tuż przed meczem w LM. Stają w jego obronie

Ferran Jutgla dobrze wie, jak to jest, gdy kibice Barcelony oczekują świetnej dyspozycji i wysokiej formy strzeleckiej, ale coś nie wychodzi. W zeszłym roku opuścił "Dumę Katalonii", dla której w sześciu meczach zdobył jedną bramkę, i dołączył belgijskiego Club Brugge . Dziś staje w obronie "Lewego" i podkreśla, że jego przydatność dla drużyny nie powinna być mierzona wyłącznie liczbą strzelonych goli.

"Ostatecznie napastników ocenia się głównie po tym, czy trafiają do bramki czy nie, ale oni biorą udział w wywieraniu presji, generują wolne przestrzenie, kombinują… Nie sądzę, że sprawiedliwe jest ocenianie ich wyłącznie przez pryzmat goli, jeśli mogą pomóc drużynie w inny sposób. Trzeba patrzeć całościowo, bo to niesprawiedliwe w stosunku do napastników" - przekonuje hiszpański zawodnik w programie "Tot Costa" w Catalunya Radio.